SIAP SAMPAIKAN ASPIRASI - Masa Aksi saat bakar ban di depan kantor DPRD Lampung, Senin (16/6/2026). DPRD Lampung siap sampaikan aspirasi massa aksi ke pusat.

Ringkasan Berita: Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, merespons aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan DPRD Lampung.

Ismet mengatakan, DPRD Lampung membuka ruang untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.

Termasuk menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat apabila berada di luar kewenangan daerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, merespons aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

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Ismet mengatakan, DPRD Lampung membuka ruang untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat dalam aksi tersebut, termasuk menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat apabila berada di luar kewenangan daerah.

“Terkait tuntutan aksi tentunya akan diskusikan bersama pimpinan. Jika tuntutannya menjadi wewenang pusat maka DPRD akan menyampaikan tuntutannya ke pusat,” kata Ismet saat dikonfirmasi, (16/6/2026).

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat meninggalkan Kantor DPRD Lampung usai menyampaikan aspirasi secara terbuka, Senin (15/6/2026) sore.

Enam Tuntutan

Sebelum membubarkan diri, massa membacakan pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan kepada pemerintah serta menyampaikan rencana aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapat tindak lanjut.

Jenderal Lapangan aksi dari Universitas Lampung (Unila), Muhammad Tarehsya, membacakan langsung poin-poin tuntutan tersebut.

Pertama, massa meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas melalui sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat.

Kedua, mereka menuntut penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, massa meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Keempat, aliansi menuntut revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.

Kelima, massa mendesak penerapan pajak kekayaan atau wealth tax.

Keenam, mereka meminta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lebih adil.

Dalam pernyataan penutup, Muhammad menegaskan massa akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons.

“Kami akan kembali dengan aksi lanjutan jika aspirasi ini tidak direspons,” ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo apratama)