Peringati HUT ke-26, PWP Gandeng PGE Ulubelu Berdayakan 25 Warga Disabilitas

HUT PWP - Sebanyak 25 warga penyandang disabilitas di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, menerima bantuan dana dan pelatihan pemberdayaan ekonomi. Aksi kepedulian sosial ini digelar oleh Persatuan Wanita Patra (PWP) wilayah Ulubelu yang bekerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Ulubelu, Jumat (12/6/2026), dalam rangka memperingati HUT ke-26 PWP.

Ringkasan Berita: Sebanyak 25 penyandang disabilitas di Pekon Datarajan, Tanggamus, menerima bantuan dana dan pelatihan pemberdayaan ekonomi.

Kegiatan digelar PWP Ulubelu bersama CSR PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu.

Program ini merupakan bagian dari CSR SEDAYA yang fokus pada pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Selain pelatihan, penerima manfaat juga memperoleh bantuan dana tunai untuk membantu perekonomian keluarga.

Tribunlampung.co.id, Ulubelu - Sebanyak 25 warga penyandang disabilitas di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, menerima bantuan dana dan pelatihan pemberdayaan ekonomi.

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Aksi kepedulian sosial ini digelar oleh Persatuan Wanita Patra (PWP) wilayah Ulubelu yang bekerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Ulubelu, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-26 PWP ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan serta peningkatan aspek motorik dan kreativitas para penyandang disabilitas melalui aktivitas melukis di media totebag (tas kain).

Ketua PWP wilayah Ulubelu, Ibu Edy Sudarmadi, menjelaskan bahwa aksi bertema ”Wanita Patra Peduli, Menjaga Bumi Tetap Berenergi” ini bertujuan membangun sinergi yang inklusif antara sektor korporasi, organisasi sosial, dan jajaran pemerintahan desa.

“Mudah-mudahan aksi ini menjadi bentuk kepedulian bersama untuk saling bergandeng tangan dan menguatkan. Semoga sinergi antara PWP, Kepala Pekon, serta tim CSR PGE Area Ulubelu mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujar Edy Sudarmadi.

Pemberdayaan Sektor Inklusif Lewat Program SEDAYA

Kepala Pekon Datarajan, Sodri, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan aktif pihak swasta dalam memberikan atensi kepada warga penyandang disabilitas di wilayahnya.

Ia mengimbau para keluarga penerima manfaat untuk terus mendukung pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak-anak mereka.

“Kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kolaborasi nyata antara masyarakat, pemerintahan desa, dan PGE Area Ulubelu. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, mari terus rawat dan jaga mereka dengan penuh kasih sayang,” kata Sodri.

Humas PGE Area Ulubelu, Ryan Dwi Gustriandha, memaparkan bahwa kegiatan ini terintegrasi langsung dalam Program CSR SEDAYA (Semua Berdaya).

Program berkelanjutan tersebut dirancang untuk mengoptimalkan kemampuan motorik serta melatih kemandirian para penyandang disabilitas, khususnya yang menghadapi tantangan keterbatasan finansial.

"Melalui program CSR ini, kami ingin memastikan kehadiran perusahaan dirasakan sebagai energi yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Sentuhan program ini diharapkan tidak hanya bersifat bantuan materiil sesaat, melainkan mampu menjadi pemantik semangat agar teman-teman disabilitas terus berdaya, berkarya, dan mandiri," tegas Ryan.

Selain memberikan ruang pelatihan kreativitas, pada kesempatan tersebut pihak panitia juga menyalurkan bantuan dana tunai langsung kepada 25 warga disabilitas guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

Tentang PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) merupakan bagian dari Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan produksi panas bumi. Saat ini PGE mengelola 15 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan kapasitas terpasang sebesar 1.932 MW, terbagi 727 MW yang dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skema Kontrak Operasi Bersama. Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sekitar 70 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi pengurangan emisi CO2 sebesar sekitar 10 juta ton CO2 per tahun.

Sebagai World Class Green Energy Company, PGE ingin menciptakan nilai dengan memaksimalkan pengelolaan end-to-end potensi panas bumi beserta produk turunannya serta berpartisipasi dalam agenda dekarbonasi nasional dan global untuk menunjang Indonesia net zero emission 2060. PGE memiliki kredensial ESG yang sangat baik dengan 18 penghargaan PROPER Emas sejak 2011 sampai 2025 dalam penghargaan kepatuhan lingkungan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peringkat & Keterlibatan ESG.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )