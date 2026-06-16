Kronologi Penangkapan Pencuri Honda Brio di Sanggar Beach Kalianda

MOBIL CURIAN - Polsek Kalianda bersama Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan berhasil menangkap pelaku pencurian mobil Honda Brio yang terjadi di kawasan Pantai Sanggar Beach, Kalianda.

Ringkasan Berita: Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian mobil Honda Brio di kawasan Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan.

Polsek Kalianda bersama Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan berhasil menangkap satu pelaku pencurian berinisial B (38), warga Way Halim, Bandar Lampung.

Polisi juga mengamankan dua pria berinisial S (29) dan A (39) yang diduga terlibat dalam kasus penadahan.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Kerja keras polisi mengungkap kasus pencurian mobil Honda Brio di kawasan Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan membuahkan hasil.

Polsek Kalianda bersama Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan berhasil menangkap satu pelaku pencurian berinisial B (38), warga Way Halim, Bandar Lampung.

Polisi juga mengamankan dua pria berinisial S (29) dan A (39) yang diduga terlibat dalam kasus penadahan kendaraan hasil curian tersebut.

Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi mengatakan, pelaku mencuri mobil korban menggunakan kunci palsu di Pantai Sanggar Beach.

"Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang meninggalkan kendaraan. Mobil Honda Brio yang terparkir dibawa kabur menggunakan kunci palsu," kata Sulyadi, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan, korban dan pelaku tidak saling mengenal.

Korban diketahui membeli mobil Honda Brio tersebut dalam kondisi bekas sebelum akhirnya menjadi sasaran pencurian.

Kasus itu terjadi pada Selasa (1/4/2026) sekitar pukul 13.46 WIB.

Korban bernama Rahayu (36) memarkirkan mobil Honda Brio merah miliknya di area Pantai Sanggar Beach, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda.

Saat itu korban meninggalkan kendaraan untuk makan siang bersama dua rekannya.

Ketika hendak pulang, mobil yang diparkir sudah tidak berada di lokasi.

Korban kemudian bersama pengelola pantai memeriksa rekaman CCTV.

Dari hasil pengecekan, terlihat seorang pria membawa kabur mobil Honda Brio tersebut.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 114 juta dan melaporkannya ke Polsek Kalianda.

Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan di lapangan, tim gabungan Polsek Kalianda dan Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan berhasil melacak keberadaan pelaku.