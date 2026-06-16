BPS Metro Lampung Sebar 144 Petugas Sensus Ekonomi untuk 22 Kelurahan, Pakai Gaya Door to Door   

SENSUS PERDANA - Tim BPS Sensus Ekonomi Kota Metro melakukan pendataan perdana di rumah dinas Wali Kota Metro, Senin (15/6/2026). BPS mengerahkan 144 petugas sensus yang tersebar di 22 kelurahan.

Ringkasan Berita: Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kota Metro Lampung , Arum Purbowati mengatakan, BPS mengerahkan 144 petugas sensus yang tersebar di 22 kelurahan.

BPS bersama Pemerintah Kota Metro resmi memulai tahapan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Senin (15/6/2026).

Kegiatan sepuluh tahunan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di luar sektor pertanian sebagai basis penyusunan statistik nasional dan daerah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO – Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kota Metro Lampung Arum Purbowati mengatakan, BPS mengerahkan 144 petugas sensus ekonomi yang tersebar di 22 kelurahan.

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Para petugas di lapangan akan menggunakan metode door-to-door (pintu ke pintu) untuk mendatangi setiap bangunan, baik rumah tangga yang memiliki aktivitas usaha maupun unit usaha formal.

BPS bersama Pemerintah Kota Metro resmi memulai tahapan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Senin (15/6/2026).

Kegiatan sepuluh tahunan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di luar sektor pertanian sebagai basis penyusunan statistik nasional dan daerah.

Pendataan yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia ini dijadwalkan berjalan selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dia menjelaskan bahwa cakupan SE2026 didesain untuk menangkap seluruh skala aktivitas ekonomi tanpa terkecuali.

"Pendataan ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, baik usaha berskala besar, menengah, kecil, maupun usaha rumah tangga. Selain itu, petugas juga akan mengumpulkan informasi terkait karakteristik ekonomi keluarga," jelas Arum, Selasa (16/6/2026).

Secara teknis, lanjut Arum, selain menghitung jumlah pelaku usaha, SE2026 diarahkan untuk menggali informasi komprehensif mengenai karakteristik dan struktur usaha, penyerapan tenaga kerja, potensi ekonomi wilayah, peta perkembangan sektor-sektor strategis (termasuk perdagangan dan jasa).

Sementara, sebagai penanda dimulainya operasional lapangan, tim BPS Kota Metro melakukan pendataan perdana di Rumah Dinas Wali Kota Metro.

Menurutnya, pengumpulan data awal dari unsur pimpinan daerah ini dilakukan sebagai prosedur standar kepatuhan sensus sebelum petugas menyisir masyarakat luas.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, melakukan pencanangan simbolis di Halaman Kantor Wali Kota Metro yang ditandai dengan penyematan tanda pengenal petugas.

Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa akurasi data SE2026 sangat bergantung pada keterbukaan responden saat diwawancarai.

"Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan investasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," paparnya.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / Fajar Ihwani Sidiq )