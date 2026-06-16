Honda Brio Bidan Rahayu yang Hilang di Lampung Selatan Dijual Murah ke Penadah

DIJUAL MURAH - Kolase tangkapan layar rekaman CCTV pencurian mobil Honda Brio dan foto kendaraan yang telah berhasil ditemukan polisi. Misteri hilangnya mobil Honda Brio milik seorang bidan bernama Rahayu (36) di kawasan wisata Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan, akhirnya terkuak secara gamblang. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, mobil yang sedianya bernilai ratusan juta rupiah tersebut ternyata sempat dijual murah ke tangan penadah seharga puluhan juta rupiah saja.

Ringkasan Berita: Polisi mengungkap mobil Honda Brio milik bidan Rahayu yang dicuri di Pantai Sanggar, dijual kepada penadah seharga Rp42 juta.

Pelaku utama berinisial B ditangkap bersama dua penadah berinisial S dan A.

Mobil curian yang ditaksir merugikan korban Rp114 juta itu sempat dipasangi pelat nomor palsu.

Kendaraan berhasil ditemukan di wilayah Candipuro setelah pengembangan dari penangkapan pelaku utama.

Satu pelaku pencurian dan dua penadah kini ditahan serta dijerat pasal pencurian dan penadahan.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Misteri hilangnya mobil Honda Brio milik seorang bidan bernama Rahayu (36) di kawasan wisata Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan, akhirnya terkuak secara gamblang.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Pencuri Honda Brio di Sanggar Beach Kalianda

Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, mobil yang sedianya bernilai ratusan juta rupiah tersebut ternyata sempat dijual murah ke tangan penadah seharga puluhan juta rupiah saja.

Tim gabungan Polsek Kalianda bersama Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan berhasil membongkar jaringan ini dengan menangkap pelaku pencurian utama berinisial B (38), warga Way Halim, Bandar Lampung.

Tak sampai di situ, petugas juga meringkus dua pria berinisial S (29) dan A (39) yang bertindak sebagai penadah barang tiruan tersebut.

Kapolsek Kalianda, Iptu Sulyadi, mengungkapkan bahwa dari hasil interogasi, mobil curian bermerek Honda Brio warna merah tersebut telah berpindah tangan ke wilayah Kecamatan Candipuro dengan nilai transaksi di bawah harga pasar.

"Kedua terduga penadah (S dan A) mengakui bahwa mereka memperoleh mobil Honda Brio milik korban tersebut melalui seorang perantara berinisial J dengan harga Rp42 juta," ujar Iptu Sulyadi, Selasa (16/6/2026).

Dipasangi Pelat Palsu untuk Kelabui Petugas

Nilai jual Rp42 juta tersebut berbanding terbalik dengan nilai kerugian riil yang diderita korban, yakni mencapai Rp114 juta.

Saat ditemukan oleh petugas di lapangan pada Sabtu (13/6/2026), kondisi mobil merah tersebut sudah dimodifikasi pada bagian identitas luar.

Kedua penadah sengaja memasang nomor polisi (nopol) atau pelat kendaraan yang berbeda dari aslinya, serta tidak mampu menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah kepada penyidik saat digerebek.

Aksi pencurian itu sendiri bermula pada Selasa (1/4/2026) silam sekitar pukul 13.46 WIB.

Korban Rahayu memarkirkan kendaraannya di area parkir Pantai Sanggar Beach, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda untuk makan siang bersama rekannya.

Namun, saat hendak pulang, mobil tersebut raib dibobol menggunakan kunci palsu oleh tersangka B yang datang mengendarai mobil Toyota Vios.

Satu Eksekutor dan Dua Penadah Resmi Ditahan

Berbekal rekaman CCTV dan pelacakan lapangan, tersangka B telah lebih dulu diciduk di Telukbetung, Bandar Lampung pada 9 April 2026 sebelum akhirnya memetakan jalur penjualan unit mobil ke penadah.

Kini, seluruh pihak yang terlibat telah dijebloskan ke sel tahanan mapolsek.

Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda Brio merah milik korban beserta STNK dan BPKB asli, serta satu unit Toyota Vios yang digunakan komplotan pelaku saat melancarkan aksinya.

Atas perbuatannya, eksekutor pencurian berinisial B dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang mengancamnya dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Sementara dua penadah, S dan A, dipersangkakan Pasal 591 KUHP tentang penadahan dengan ancaman pidana kurungan paling lama empat tahun penjara.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )