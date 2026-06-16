Tak Cukup Penjara, Jaringan Penyelundup Burung Didesak Bayar Biaya Rehabilitasi

KELESTARIAN EKOSISTEM - BKSDA Bengkulu-Lampung melepasliarkan 807 burung hasil sitaan ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Senin (15/6). Seluruh satwa dari berbagai jenis tersebut telah dikembalikan ke habitat alaminya demi menjaga kelestarian ekosistem.

Ringkasan Berita: BKSDA Bengkulu-Lampung melepasliarkan 807 burung hasil sitaan penyelundupan ilegal ke Tahura Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung.

Satwa tersebut diamankan dari kendaraan ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni yang hendak menuju Pulau Jawa.

Sebanyak 65 ekor merupakan satwa dilindungi.

Sopir dan kernet mengaku dibayar Rp1,2 juta untuk mengangkut burung-burung tersebut.

Aparat masih memburu pelaku utama jaringan penyelundupan satwa liar itu.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung melepasliarkan 807 ekor burung hasil sitaan ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Senin (15/6/2026).

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Ratusan satwa tersebut merupakan hasil penindakan atas upaya penyelundupan ilegal yang digagalkan petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Kepala BKSDA Bengkulu-Lampung, Agung Nugroho, menegaskan bahwa wilayah Provinsi Lampung hingga saat ini masih menjadi salah satu jalur paling rawan dalam peta peredaran satwa liar secara ilegal di Indonesia.

"Posisi geografis Lampung sebagai pintu penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa kerap dimanfaatkan para pelaku untuk menyelundupkan satwa. Kegiatan pelepasliaran hari ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memutus rantai perdagangan ilegal satwa liar," ujar Agung.

Sopir Ekspedisi Disuap Rp1,2 Juta untuk Sembunyikan Satwa

Gagalnya penyelundupan ini bermula pada Minggu (14/6/2026) dini hari. Petugas gabungan dari Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Lampung, KSKP Bakauheni, dan organisasi FLIGHT memeriksa sebuah kendaraan jasa pengiriman paket asal Pekanbaru dan Palembang yang hendak menuju Tangerang.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan ratusan burung dipaksa bertahan hidup di ruang sempit. Modusnya, satwa-satwa tersebut disembunyikan di dalam kabin, atas kabin, hingga bagian sasis bawah kendaraan untuk mengelabui petugas.

Dari total 807 ekor burung yang disita, sebanyak 65 ekor di antaranya merupakan jenis satwa dilindungi, meliputi burung cica daun sayap biru, cica daun Sumatra, cica daun kecil, cica daun besar, dan serindit Melayu. Sementara 742 ekor lainnya merupakan jenis tidak dilindungi.

Polisi telah mengamankan sopir dan kernet mobil paket tersebut. Kepada petugas, mereka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp1,2 juta untuk meloloskan satwa-satwa itu ke Pulau Jawa. Saat ini pihak berwajib masih melakukan pemeriksaan intensif guna memburu otak utama di balik jaringan penyelundupan ini.

Desakan Sanksi Finansial bagi Pelaku Kejahatan Lingkungan

Maraknya kasus penyelundupan satwa liar di gerbang Sumatera ini memantik reaksi keras dari organisasi peduli satwa, Flight Protecting Indonesia's Birds (FLIGHT). Direktur Eksekutif FLIGHT, Marison Guciano, meminta aparat penegak hukum tidak hanya menjatuhkan sanksi kurungan penjara dan denda pidana normatif kepada para pelaku.

Marison mendorong adanya terobosan hukum atau regulasi yang membebankan seluruh biaya rehabilitasi, perawatan medis, hingga proses pelepasliaran satwa secara penuh kepada para pelaku yang ditangkap.

"Biaya rehabilitasi dan pelepasliaran satwa liar kembali ke habitatnya yang jumlahnya tidak sedikit selama ini ditanggung oleh negara dan kelompok organisasi non-pemerintah. Pelaku kejahatan terhadap satwa liar seharusnya menanggung biaya itu semua," tegas Marison.

Menurutnya, skema pembebanan biaya pemulihan lingkungan ini sangat adil sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata atas kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh jaringan penyelundup komersial tersebut.

Area Penyangga

Ratusan ekor burung berbagai jenis kembali menghirup udara bebas di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman (WAR), Bandar Lampung, Kamis (23/4).

Sebanyak 942 ekor burung hasil penertiban peredaran satwa liar ilegal ini dilepasliarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu melalui Seksi KSDA Wilayah III Lampung.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia sekaligus rangkaian menuju Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026.