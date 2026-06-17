Berita Lampung
Prakiraan Cuaca Lampung 17 Juni 2026, Siang dan Sore Berpotensi Hujan di Banyak Wilayah
Prakiraan cuaca Lampung pada Rabu, 17 Juni 2026, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan
Ringkasan Berita:
- Pagi (07.00–13.00 WIB): Cerah hingga cerah berawan
- Siang–sore (13.00–19.00 WIB): Cerah berawan–berawan, hujan ringan–sedang di banyak wilayah Lampung
- Malam (19.00–01.00 WIB): Cerah berawan–berawan
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Prakiraan cuaca Lampung pada Rabu, 17 Juni 2026, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan pada siang hingga sore hari.
Informasi ini disampaikan berdasarkan keterangan tertulis dari BMKG Lampung.
Berikut rincian prakiraan cuaca di Provinsi Lampung:
Pagi hari (07.00 – 13.00 WIB)
Secara umum, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.
Siang dan sore hari (13.00 – 19.00 WIB)
Cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, meliputi Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran.
Malam hari (19.00 – 01.00 WIB)
Cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.
Dini hari (01.00 – 07.00 WIB)
Kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.
Kondisi Cuaca Lainnya
Suhu udara:
Lampung Barat dan sekitarnya: 18–30°C
Wilayah lainnya: 22–33°C
Kelembapan udara: 54–95 persen
Angin permukaan: bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–42 km/jam
Peringatan Dini
BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada sore hari. Kondisi ini berpotensi terjadi di Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, dan Pesawaran.
(Tribunlampung.co.id)
|Diduga Beruang Muncul di Kebun Jengkol, Warga Tanggamus Lampung Heboh
|Langkah Nyata KONI Lampung Kejar Target Emas Cabor Basket di PON 2028
|Tak Cukup Penjara, Jaringan Penyelundup Burung Didesak Bayar Biaya Rehabilitasi
|Kronologis Tabrakan Maut 3 Truk di Lampung Selatan, 2 Tewas, Diduga Rem Blong
|Bawang Putih di Lampung Tengah Melonjak, Harganya Kini Rp 40 Ribu per Kg