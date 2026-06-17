Berita Lampung

Prakiraan Cuaca Lampung 17 Juni 2026, Siang dan Sore Berpotensi Hujan di Banyak Wilayah

Prakiraan cuaca Lampung pada Rabu, 17 Juni 2026, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: taryono | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Prakiraan Cuaca Lampung 17 Juni 2026, Siang dan Sore Berpotensi Hujan di Banyak Wilayah
Tribunlampung.co.id/taryono
POTENSI HUJAN - Wilayah Rajabasa saat diguyur hujan beberapa waktu lalu. Prakiraan Cuaca Lampung 17 Juni 2026, Siang dan Sore Berpotensi Hujan di Banyak Wilayah. 

 

Ringkasan Berita:
  • Pagi (07.00–13.00 WIB): Cerah hingga cerah berawan
  • Siang–sore (13.00–19.00 WIB): Cerah berawan–berawan, hujan ringan–sedang di banyak wilayah Lampung
  • Malam (19.00–01.00 WIB): Cerah berawan–berawan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Prakiraan cuaca Lampung pada Rabu, 17 Juni 2026, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan pada siang hingga sore hari.

Informasi ini disampaikan berdasarkan keterangan tertulis dari BMKG Lampung.

Berikut rincian prakiraan cuaca di Provinsi Lampung:

Pagi hari (07.00 – 13.00 WIB)
Secara umum, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Siang dan sore hari (13.00 – 19.00 WIB)
Cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, meliputi Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran.

Malam hari (19.00 – 01.00 WIB)
Cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Dini hari (01.00 – 07.00 WIB)
Kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Kondisi Cuaca Lainnya
Suhu udara:
Lampung Barat dan sekitarnya: 18–30°C
Wilayah lainnya: 22–33°C
Kelembapan udara: 54–95 persen
Angin permukaan: bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–42 km/jam
Peringatan Dini

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada sore hari. Kondisi ini berpotensi terjadi di Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, dan Pesawaran.

(Tribunlampung.co.id)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
cuaca
BMKG
hujan
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Berita Lampung
Video Pilihan
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:00 WIB
France
Prancis
3 - 1
Senegal
Senegal
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 05:00 WIB
Iraq
Irak
1 - 4
Norway
Norwegia
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 08:00 WIB
Argentina
Argentina
3 - 0
Algeria
Aljazair
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 11:00 WIB
Austria
Austria
3 - 1
Jordan
Yordania
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan