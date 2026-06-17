Peternak Ayam di Pesawaran Menjerit, Harga Pakan Naik Rp10 Ribu per Karung

HARGA PAKAN NAIK - Peternak ayam potong di Kabupaten Pesawaran mengeluhkan kenaikan harga pakan yang mencapai sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.

Ringkasan Berita: Peternak ayam potong di Kabupaten Pesawaran mengeluhkan kenaikan harga pakan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.

Kenaikan ini disebut dipicu naiknya harga bahan baku.

Harga pakan naik dari Rp430 ribu menjadi Rp460 ribu, bahkan ada yang mencapai Rp500 ribu per karung.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Peternak ayam potong di Kabupaten Pesawaran mengeluhkan kenaikan harga pakan yang mencapai sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.

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Kenaikan ini dinilai semakin menekan biaya produksi di tengah kondisi usaha ternak yang belum sepenuhnya stabil.

Idrus, peternak ayam potong di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, mengatakan lonjakan harga pakan terjadi seiring meningkatnya harga berbagai bahan baku di pasaran.

“Semua bahan-bahan naik. Harga pakan sekarang naik sekitar Rp10 ribu per karung,” kata Idrus, Selasa (16/6/2026).

Ia menyebut, harga pakan yang sebelumnya berada di kisaran Rp430 ribu per karung kini naik menjadi sekitar Rp460 ribu per karung.

Bahkan, untuk jenis tertentu, kenaikannya lebih tinggi dari sekitar Rp400 ribu menjadi Rp500 ribu per karung.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada usaha ternak yang ia jalankan dengan populasi sekitar 300 ekor ayam potong di kandangnya di Dusun 4, Desa Sungai Langka.

Meski biaya produksi meningkat, harga jual ayam di tingkat peternak masih bergantung pada bobot dan ukuran ayam, yakni sekitar Rp35 ribu hingga Rp42 ribu per ekor.

Idrus berharap harga pakan dapat kembali stabil agar pelaku usaha peternakan tidak semakin terbebani oleh biaya produksi yang terus meningkat.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)