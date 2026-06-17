KECELAKAAN - Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan truk boks yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 11.10 WIB. Nasib sopir dan penumpang truk boks yang diduga alami rem blong di Jalinsum, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Ringkasan Berita: Kecelakaan maut melibatkan tiga truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukabaru, Lampung Selatan.

Insiden yang diduga akibat rem blong ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka.

Satlantas Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP dan menaksir kerugian material mencapai Rp120 juta.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Nasib nahas dialami sopir dan penumpang mobil truk boks Isuzu Giga setelah kendaraannya terlibat kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

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Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Jalur Lintas Sumatera ( Jalinsum) Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026) sekira pukul 11.10 WIB.

Sopir dan penumpang kendaraan truk boks Isuzu Giga tersebut tidak tertolong setelah mengalami luka berat atas insiden kecelakaan itu.

Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Erza Trisyahputra Nasution menuturkan kecelakaan tersebut selain Isuzu Giga warna putih bernomor polisi B 9668 JXR, juga melibatkan truk Hino warna hijau dengan nomor polisi masing-masing BE 8082 AUE dan BE 8065 AUB.

Diduga kecelakaan tersebut terjadi akibat mobil boks Isuzu Giga mengalami gagal pengereman (rem blong) hingga tidak terkendali menabrak dua truk lainnya.

Sopir dan penumpang truk boks Isuzu Giga yang meninggal dunia adalah Muhammad Soleh dan penumpangnya inisial O.

Kronologi

AKP Erza mengatakan, Unit Gakkum Satlantas langsung bergerak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah menerima laporan pada pukul 11.32 WIB.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan para saksi di lokasi kejadian, peristiwa bermula ketika truk Isuzu Giga B 9668 JXR yang dikemudikan oleh Muhammad Soleh melaju kencang dari arah Pelabuhan Bakauheni menuju Bandar Lampung.

Saat melintasi jalan menurun di Desa Sukabaru, truk tersebut diduga kuat mengalami gagal fungsi pengereman (rem blong) sehingga pengemudi mendadak kehilangan kendali atas kendaraannya.

Truk Isuzu yang hilang kendali itu kemudian menghantam bagian belakang kanan truk boks Hino BE 8082 AUE yang dikemudikan oleh F, yang tengah melaju searah di depannya.

Benturan yang teramat keras membuat truk Hino tersebut terdorong bebas, keluar dari badan jalan, hingga akhirnya terperosok dan terguling di sisi kiri jalan.

Menyeberang Jalur Hantam Truk Lain

Kendati telah menghantam satu kendaraan, laju maut truk Isuzu Giga masih belum terhenti. Truk putih tersebut terus melesat hingga masuk ke jalur berlawanan.

Pada saat yang bersamaan, datang truk boks Hino kedua bernopol BE 8065 AUB yang dikemudikan oleh E dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni.

Tabrakan kedua pun tak dapat dihindarkan. Truk Isuzu langsung menghantam keras bagian pintu samping kanan truk yang dikemudikan E hingga kedua kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian kabin depan.

"Diduga kuat penyebab kecelakaan karena kendaraan Isuzu Giga mengalami gagal fungsi pengereman sehingga hilang kendali dan menabrak dua kendaraan lainnya," ungkap AKP Erza, Selasa (16/6/2026).

Kondisi Para Korban