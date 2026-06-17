Kampus di Lampung

Kuliah Prodi Perjalanan Wisata Polinela Mahasiswa Belajar Praktik Menjadi Tour Leader

Mereka seolah-olah sedang berwisata menggunakan bus dan salah seorang mahasiswa berdiri di depan seperti seorang tour leader.

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Penulis: Bintang Puji Anggraini | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Kuliah Prodi Perjalanan Wisata Polinela Mahasiswa Belajar Praktik Menjadi Tour Leader
Tribunlampung.co.id/Bintang Puji Anggraini
KULIAH - Jajaran dosen Program Studi Perjalanan Wisata Polinela dan mahasiswa saat berfoto bersama Rabu (17/6/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Mahasiswa Program Studi Perjalanan Wisata Polinela melakukan praktik menggunakan fasilitas Laboratorium Simulator Bus.
  • Program studi ini didirikan sejak 2018 untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional pariwisata di Provinsi Lampung.
  • Kurikulum mencakup teori dan praktik lapangan, termasuk penggunaan sistem ticketing internasional Sabre.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Sekelompok mahasiswa semester empat lengkap dengan baju merah dan rompi krim bertuliskan tour leader tengah asyik di laboratorium simulator bus milik Program Studi (Prodi) Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung (Polinela).

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Sekelompok mahasiswa tersebut ternyata sedang praktik perkuliahan di kampus yang berada di Jalan Soekarno - Hatta No. 10, Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, kode pos 35141.

Mereka seolah-olah sedang berwisata menggunakan bus dan salah seorang mahasiswa berdiri di depan seperti seorang tour leader yang sedang menjelaskan perjalanan wisata yang mereka tempuh.

Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Polinela, Meyliana Astriyantika, S.Hut., M.Si, mengatakan bahwa program studi ini didirikan pada tahun 2018 sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga profesional sektor pariwisata.

Khususnya tenaga profesional pariwisata di Provinsi Lampung yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan bahari yang sangat besar.

"Program studi ini kami dirikan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata, sekaligus mengangkat keunikan budaya dan wisata bahari yang dimiliki Provinsi Lampung," ujarnya Rabu (17/6/2026).

Sejak semester awal, mahasiswa dibekali berbagai mata kuliah dasar yang memperkenalkan ruang lingkup kepariwisataan beserta komponen pendukungnya. 

Selain itu, mahasiswa juga mempelajari manajemen wisata dan berbagai profesi yang ada dalam industri pariwisata.

Memasuki semester dua, mahasiswa mulai mendalami mata kuliah inti seperti produk wisata bahari, event handling, serta kepemanduan wisata tahap pertama. 

Selanjutnya, pada semester tiga dan empat, mereka mempelajari kepemanduan wisata lanjutan, perencanaan operasional, pemasaran pariwisata, studi kelayakan bisnis, hingga pengelolaan usaha perjalanan wisata.

Pada semester lima, mahasiswa menjalani praktik kerja lapangan atau magang industri secara penuh di berbagai perusahaan perjalanan wisata, baik lokal maupun nasional. 

Sementara pada semester enam, mahasiswa menyusun proyek perjalanan wisata sekaligus menyelesaikan tugas akhir.

Pembelajaran di Prodi Perjalanan Wisata Polinela tidak hanya berlangsung di ruang kelas. 

Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman praktik, salah satunya adalah Teaching Factory Agro Edu Tourism, yang menjadi wadah mahasiswa untuk mengelola dan menjalankan berbagai aktivitas perjalanan wisata secara langsung. 

Fasilitas ini telah aktif digunakan sebagai sarana pembelajaran berbasis industri.

Sumber: Tribun Lampung
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