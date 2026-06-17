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BPS Kota Metro Kerahkan 144 Petugas di 22 Kelurahan untuk Sensus Ekonomi 2026
Badan Pusat Statistik Kota Metro bersama Pemerintah Kota Metro resmi mengerahkan 144 petugas sensus yang tersebar di 22 kelurahan
Penulis: Fajar Ihwani Sidiq | Editor: taryono
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id Kota Metro - Badan Pusat Statistik Kota Metro bersama Pemerintah Kota Metro resmi mengerahkan 144 petugas sensus yang tersebar di 22 kelurahan untuk pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dimulai pada Senin (15/6/2026).
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Seluruh petugas tersebut akan bergerak dengan metode door-to-door, menyasar setiap bangunan, baik rumah tangga yang memiliki aktivitas usaha maupun unit usaha formal di wilayah setempat.
Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 ini menjadi agenda sepuluh tahunan yang bertujuan memotret seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian sebagai dasar penyusunan statistik nasional dan daerah.
Pendataan serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia tersebut dijadwalkan berjalan selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kota Metro, Arum Purbowati, menjelaskan bahwa cakupan SE2026 dirancang untuk menjangkau seluruh skala usaha tanpa terkecuali.
“Pendataan ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, baik usaha berskala besar, menengah, kecil, maupun usaha rumah tangga. Selain itu, petugas juga akan mengumpulkan informasi terkait karakteristik ekonomi keluarga,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Ia menambahkan, selain menghitung jumlah pelaku usaha, SE2026 juga diarahkan untuk menggali struktur usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga peta potensi ekonomi wilayah, termasuk perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Sebagai penanda dimulainya kegiatan lapangan, tim BPS Kota Metro melakukan pendataan perdana di Rumah Dinas Wali Kota Metro sebagai bagian dari prosedur standar sebelum pencacahan masyarakat luas dilakukan.
Di kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto turut mencanangkan pelaksanaan SE2026 secara simbolis di halaman Kantor Wali Kota Metro melalui penyematan tanda pengenal petugas.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan responden dalam mendukung kualitas data.
“Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan investasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” paparnya.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)
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