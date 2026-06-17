Ketua Indobarca Lampung Unggulkan Inggris dan Kolombia dalam Laga Piala Dunia 2026

PIALA DUNIA - Lisa Rossalyn, Ketua Indobarca Lampung yakini kemenangan bagi Timnas Inggris dan juga Kolombia pada laga Piala Dunia, Kamis (18/6/2026).

Ringkasan Berita: Lisa Rossalyn memberikan prediksi untuk dua laga internasional mendatang.

Inggris dijagokan menang tipis atas Kroasia karena kedalaman skuad.

Kolombia diprediksi menang telak melawan Uzbekistan berdasarkan kualitas tim.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Antusiasme pencinta sepak bola dunia semakin meningkat menjelang dua pertandingan Piala Dunia yang akan berlangsung pada (18/6/2026), yakni laga Inggris vs Kroasia dan Uzbekistan vs Kolombia.

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Berbagai prediksi mulai bermunculan dari kalangan penggemar sepak bola, termasuk dari Ketua Indobarca Lampung, Lisa Rossalyn, yang membagikan pandangannya mengenai peluang kedua pertandingan tersebut.

Menurut Lisa Rossalyn, tim yang paling dijagokannya dalam laga Inggris vs Kroasia adalah Inggris.

“Kalau laga Inggris vs Kroasia sudah pasti saya lebih dukung Inggris,” ungkapnya Rabu (17/6/2026).

"Saya jagokan Inggris, karena tim favorit saya di Piala Dunia memang England," tambahnya.

Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan The Three Lions karena merupakan tim favoritnya di ajang Piala Dunia.

Lisa menilai peluang Inggris untuk meraih kemenangan atas Kroasia sangat besar. Ia menyoroti kedalaman skuad yang dimiliki Inggris yang dianggap lebih unggul dibanding lawannya.

"England gonna win for sure. Mereka datang dengan skuad lengkap. Di lini depan ada Harry Kane dan Marcus Rashford, di lini tengah ada Jude Bellingham, sementara lini belakang diperkuat pemain-pemain yang punya catatan pertahanan bagus. Inggris juga terkenal dengan permainan high pressing yang sangat efektif," jelasnya.

Meski demikian, Lisa tetap menilai Kroasia sebagai tim yang tidak bisa diremehkan.Pengalaman para pemain senior Kroasia bisa menjadi ancaman jika Inggris lengah.

Untuk urusan pencetak gol, Lisa memprediksi Harry Kane akan menjadi pemain yang paling berpotensi mencetak gol bagi Inggris.

Sedangkan jika Kroasia berhasil membobol gawang lawan, nama Luka Modric disebut berpeluang menjadi pembeda.

Sementara itu, untuk pertandingan Uzbekistan melawan Kolombia, Lisa memilih mendukung Kolombia.

Menurutnya, jika melihat kualitas skuad dan pengalaman internasional, Kolombia berada di atas Uzbekistan.

"Di atas kertas ini seperti duel yang cukup berat sebelah. Semua orang tahu kualitas Kolombia sangat baik," katanya.

Lisa melihat Kolombia memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin.