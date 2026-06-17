Saksi Sebut Tanah Rp 1,5 M Dibeli Dendi Ramadhona Sudah Balik Nama ke Nanda Indira

BERI KESAKSIAN - Mantan Kabag Umum Setdakab Pesawaran, Hendry Kurniawan usai memberikan kesaksiannya dalam kasus korupsi SPAM Pesawaran di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: PN Tipikor Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Pesawaran.

Dalam kesaksiannya, Hendry Kurniawan mengakui bahwa tanah yang dibeli Dendi Ramadhona dari penjual Fani Setiawan sudah balik nama.

Tanah tersebut sudah balik nama atas nama Nanda Indira atau Bupati Pesawaran saat ini.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Pesawaran, Rabu (17/6/2026) di ruang Garuda.

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Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Enan Sugiarto memimpin jalannya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Para saksi yang dihadirkan yakni Mantan Kabag Umum Setdakab Pesawaran, Hendry Kurniawan dan Danta selaku pemborong pekerjaan rumah Dendi Ramadhona.

Kemudian Sarimin selaku Sub Kontraktor memberikan kesaksiannya via zoom di rumah karena alasan kesehatan.

Terdakwa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona Cs tampak tertunduk lesu dalam persidangan.

Dendi Ramadhona mengenakan pakaian serba hitam dan peci hitam.

Terdakwa lainnya yang dihadirkan yakni eks Kepala Dinas PUPR Pesawaran Zainal Fikri, Sahril pelaksana lapangan CV Tubas Putra Sentosa.

Syahril Ansyori selaku peminjam perusahaan CV Lembak Indah.

Serta Adal Linardo selaku peminjam perusahaan CV Athifa Kalya.

Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Hendry Kurniawan, mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh mantan pimpinannya, Dendi Ramadhona dari penjual Fani Setiawan tersebut sudah balik nama.



"Jadi tanah yang dibeli dari penjual Fani Setiawan sudah balik nama atas nama Nanda Indira," kata Hendry Kurniawan saat ditanya JPU di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (17/6/2026).

Hendry menjelaskan, meskipun dirinya belum melihat berkasnya secara langsung, tapi penjual Fani Setiawan mengaku bahwa tanah di Jalan Bukit, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur di samping rumah Zulkifli Anwar atau rumah orang tua Dendi Ramadhona tersebut sudah balik nama atas nama Nanda Indira atau Bupati Pesawaran saat ini.

Hendry Kurniawan mengakatan, Fani Setiawan berkomunikasi dengannya dalam proses transaksi pembelian tanah.

Dirinya menyerahkan uang dari Dendi Ramadhona sebanyak dua kali kepada Fani Setiawan.

"Pertama saya menerima uang Rp 1 miliar dari Pak Dendi Ramadhona di rumah orang tua Pak Dendi, lalu diserahkan kepada penjual Fani Setiawan," terangnya.