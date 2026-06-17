25 Desainer Muda Lampung Ikuti Penjurian Fatmawati Trophy, 3 Terbaik Melaju ke Regional

KOMPETISI DESAIN - Sebanyak 25 desainer muda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung mengikuti Kompetisi Desain Fatmawati Trophy tingkat Provinsi Lampung yang digelar secara daring di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Sebanyak 25 desainer muda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung mengikuti penjurian Kompetisi Desain Fatmawati Trophy tingkat Provinsi Lampung.

Kompetisi tersebut menjadi ajang untuk mendorong kreativitas generasi muda sekaligus menanamkan semangat perjuangan dan nasionalisme melalui karya desain.

Tiga peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Provinsi Lampung pada kompetisi tingkat regional.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Sebanyak 25 desainer muda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung mengikuti Kompetisi Desain Fatmawati Trophy tingkat Provinsi Lampung yang digelar secara daring di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Rabu (17/6/2026).

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Kompetisi tersebut menjadi ajang untuk mendorong kreativitas generasi muda sekaligus menanamkan semangat perjuangan dan nasionalisme melalui karya desain.

Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, mengatakan Fatmawati Trophy tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga sarana mengenalkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Fatmawati Soekarno kepada generasi muda.

“Kompetisi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya desainer-desainer muda berbakat yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memahami nilai sejarah dan semangat kebangsaan,” ujarnya.

Dalam proses penjurian, dewan juri berasal dari Dekranasda Provinsi Lampung, yakni Dendy Mashuri dan Dedi Nauril. Sementara Winarti turut hadir sebagai Juri Kehormatan.

Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari kreativitas, originalitas, kesesuaian dengan tema, hingga kualitas desain yang ditampilkan peserta.

Dari hasil penjurian tersebut, tiga peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Provinsi Lampung pada kompetisi tingkat regional bersama peserta dari Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

Melalui Fatmawati Trophy, diharapkan muncul talenta-talenta muda di bidang desain yang mampu mengangkat budaya Indonesia sekaligus membawa nama Provinsi Lampung ke tingkat yang lebih tinggi.

Kompetisi ini juga menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas sembari memahami nilai sejarah dan perjuangan bangsa yang diwariskan para pendiri Republik Indonesia.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)