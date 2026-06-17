Bupati Pringsewu Sampaikan Ranperda APBD 2025, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan

RANPERDA - Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Bupati Pringsewu sampaikan Ranperda APBD 2025 di Paripurna DPRD 17/6/2026

dipimpin Suherman, dihadiri Forkopimda; dasar PP 12/2019 & Permendagri 77/2020

BPK RI beri WTP ke-11; APBD: pendapatan 1,241T, belanja 1,232T, SiLPA 31,9M

Tribunlampung.co.id, Pringsewu – Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu, Rabu (17/6/2026).

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Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman dan dihadiri Wakil Bupati Umi Laila, jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam pemaparannya, Bupati Riyanto menjelaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Alhamdulillah, atas pemeriksaan LKPD Tahun 2025, Kabupaten Pringsewu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Riyanto.

Menurutnya, capaian WTP yang diraih untuk ke-11 kalinya tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan capaian itu melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang tertib serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Riyanto juga memaparkan realisasi APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025, yakni pendapatan daerah sebesar Rp1,241 triliun, belanja daerah Rp1,232 triliun, pembiayaan netto Rp22,6 miliar, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp31,9 miliar.

Terkait hasil pemeriksaan BPK RI, ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kabupaten Pringsewu juga mencatat tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2024 sebesar 99,50 persen, tertinggi di Provinsi Lampung.

Selain penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)