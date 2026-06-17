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Tangani Cekcok Pemuda, Polisi di Bandar Lampung Temukan 14 Paket Tembakau Sintetis 

Polsek Telukbetung Utara Bandar Lampung mengamankan pemuda berinisial Wth (19) karena kedapatan membawa 14 paket narkotika tembakau sintesis. 

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Penulis: Bayu Saputra | Editor: soni yuntavia
zoom-inlihat foto Tangani Cekcok Pemuda, Polisi di Bandar Lampung Temukan 14 Paket Tembakau Sintetis 
Dokumentasi/Dominius Desmantri Barus
DIAMANKAN - Pelaku narkotika jenid tembakau sintesis Wth saat diamankan polisi, Rabu (17/6/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Polsek Telukbetung Utara Bandar Lampung mengamankan seorang pemuda berinisial Wth (19) karena kedapatan membawa 14 paket narkotika jenis tembakau sintesis. 
  • Pelaku narkotika Wth diamankan polisi di Jalan Pangeran M Noer, Kelurahan Pengajaran, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Polsek Telukbetung Utara Bandar Lampung mengamankan seorang pemuda berinisial Wth (19) karena kedapatan membawa 14 paket narkotika jenis tembakau sintesis. 

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Pelaku narkotika Wth diamankan polisi di Jalan Pangeran M Noer, Kelurahan Pengajaran, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026). 

Kapolsek Telukbetung Utara, AKP Anton Saputra mengatakan, pelaku Wth diamankan Polisi pasca transaksi atau COD (cash on delivery) handphone. 

Petugas awalnya menerima laporan masyarakat terkait adanya keributan di lokasi hingga kedapatan membawa barang haram. 

"Polisi mendapati dua pria terlibat cekcok di lokasi hingga berujung perkelahian dan setelah diperiksa adanya 14 paket tembakau sintesis tersebut," kata Kapolsek Telukbetung Utara, AKP Anton Saputra, Rabu (17/6/2026). 

Pihaknya melakukan penggeledahan tas selempang yang dibawa pelaku. 

Polisi menemukan 14 paket tembakau sintetis dari tangan pelaku. 

Barang haram tersebut diantaranya empat paket ukuran sedang dan 10 paket ukuran kecil.

Petugas menyita satu unit timbangan digital yang diduga digunakan untuk menakar dan mengemas barang haram tersebut. 

"WTH beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Telukbetung Utara untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut terhadap kasus narkotika," kata Anton. 

Polisi melakukan pemeriksaan awal dan pelaku mengakui 14 paket tembakau sintetis tersebut milik pelaku. 

Ia mengatakan, pelaku membeli tembakau sintetis melalui media sosial dengan nilai transaksi sekitar Rp 3 juta. 

"Jadi barang yang diperoleh kemudian dipecah menjadi sejumlah paket berukuran kecil untuk dijual kembali kepada para pembeli," kata Anton. 

Pelaku menjual tembakau sintetis tersebut Rp 30 ribu sampai dengan Rp 100 ribu setiap bungkusnya. 

Polisi menduga praktik tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga penjualan.

Sumber: Tribun Lampung
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Bandar Lampung
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