BRN Siap Kawal Kunjungan Jokowi di Lampung, 'Momentum Melepas Rindu'

SIAP KAWAL JOKOWI - BRN Lampung siap mengawal Presiden ke-7 selama di Lampung.

Ringkasan Berita: BRN siap mengawal kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama di Provinsi Lampung.

Ia mengatakan, kunjungan Jokowi ke Lampung merupakan agenda silaturahmi dengan masyarakat.

Dimana Provinsi Lampung memiliki kenangan tersendiri bagi Jokowi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Brigade Rakyat Nusantara (BRN) siap mengawal kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama di Provinsi Lampung.

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Ketua BRN Lampung, Sarhani mengatakan, BRN Lampung siap mengawal Jokowi selama kunjungan ke Provinsi Lampung.

"Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam agenda kelilingnya ke jumlah daerah di Indonesia," kata Sarhani, Rabu (17/6/2026).

Ia mengatakan, kunjungan Jokowi ke Lampung merupakan agenda silaturahmi dengan masyarakat.

Dimana Provinsi Lampung memiliki kenangan tersendiri bagi Jokowi.

"Dalam kunjungan tersebut menjadi momentum melepas rindu dengan masyarakat Lampung," ucapnya.

Masyarakat Lampung telah memberikan dukungan terhadap Jokowi untuk menjabat sebagai presiden selama dua periode.

Jokowi dalam agendanya akan mengunjungi 4 daerah di Provinsi Lampung.

Diantaranya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

BRN Lampung telah menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian setempat.

Juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan di setiap kabupaten kota yang menjadi titik kegiatan Jokowi.

"Kami sudah merapatkan untuk mematangkan persiapan langsung bersama Ketua Umum PP BRN dr Relly Regen," kata Sarhani.

Ketua LBH GP Ansor Lampung ini mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi meramaikan agenda Jokowi.

"Terlebih kunjungan ini sengaja dilakukan Jokowi sebagai warga biasa bertemu dengan masyarakat," kata Sarhani.

Pihaknya mengajak silakan merapat dalam kunjungan untuk melepaskan rindu dengan Jokowi.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)