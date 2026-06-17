Kodim 0410 Bandar Lampung Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Ajak Warga Ikut Memeriahkan

NOBAR - Komandan Kodim 0410/Kota Bandar Lampung, Kolonel Arm Roni Hermawan. Kodim 0410/Kota Bandar Lampung menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) bertemakan Nonton Bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026 sebagai upaya mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Ringkasan Berita: Kodim 0410/Kota Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026.

Acara bertajuk Bola Gembira ini bertujuan mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di Markas Kodim 0410 dengan dukungan Korem 043/Gatam dan TVRI.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Kodim 0410 Kota Bandar Lampung menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) bertemakan Nonton Bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026, sebagai upaya mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

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Kegiatan bertajuk Nonton Bareng Bola Gembira tersebut dilaksanakan di Markas Kodim 0410/Kota Bandar Lampung, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling.

Acara nobar ini berada di bawah naungan Korem 043/Garuda Hitam dan didukung oleh TVRI sebagai mitra penyiaran.

Komandan Kodim 0410/Kota Bandar Lampung, Kolonel Arm Roni Hermawan mengatakan, kegiatan nobar menjadi sarana memperkuat silaturahmi serta membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat melalui momentum olahraga yang digemari berbagai kalangan.

Menurutnya, nobar Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bersatu membangun kemanunggalan menguatkan teritorial, menyatukan nusantara dalam satu denyut pengabdian," ucapnya.

Masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya diundang untuk hadir dan meramaikan setiap pertandingan yang ditayangkan di lingkungan Kodim 0410/Kota Bandar Lampung.

Jadwal Nobar di Kodim

Berikut jadwal pertandingan yang akan ditayangkan dalam rangkaian Nobar Piala Dunia 2026:

Jumat, 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB: Meksiko vs Afrika Selatan

Jumat, 12 Juni 2026 pukul 09.00 WIB: Korea Selatan vs Republik Ceko

Kamis, 18 Juni 2026 pukul 23.00 WIB: Republik Ceko vs Afrika Selatan

Rabu, 24 Juni 2026 pukul 06.00 WIB: Panama vs Kroasia

Minggu, 28 Juni 2026 pukul 04.00 WIB: Kroasia vs Ghana

Melalui kegiatan ini, Kodim 0410/Kota Bandar Lampung berharap masyarakat dapat menikmati atmosfer Piala Dunia 2026 secara bersama-sama dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan, sejalan dengan semangat #TNIADHadirUntukRakyat.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )