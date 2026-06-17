Kemarau Mulai Berdampak, Polres Lampung Timur Salurkan Air Bersih untuk Warga Sukadana

BANTUAN AIR BERSIH - Proses penyaluran bantuan air bersih dari Polres Lampung Timur kepada warga terdampak musim kemarau Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur.

Hal ini berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Polres Lampung Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur – Musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

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Menyikapi kondisi tersebut, Polres Lampung Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Rabu (17/6/2026).

Bantuan tersebut diberikan sebagai respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih akibat berkurangnya debit sumber air selama musim kemarau.

Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati memimpin pelepasan armada pengangkut air bersih yang diberangkatkan menuju lokasi penyaluran.

Sejumlah tangki air disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.

AKBP Heti Patmawati mengatakan, musim kemarau sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber air alami.

Karena itu, Polres Lampung Timur berupaya hadir membantu warga agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi.

"Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Saat musim kemarau menyebabkan pasokan air berkurang, kami berupaya membantu warga melalui pendistribusian air bersih agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas rumah tangga warga yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih.

"Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, pasokan air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," kata dia.

Heti menambahkan, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap dampak yang ditimbulkan musim kemarau.

Selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga berupaya hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Polres Lampung Timur berharap bantuan air bersih tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup warga selama musim kemarau berlangsung.

"Ke depan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus dilakukan guna mengantisipasi potensi kekeringan di wilayah lain yang membutuhkan bantuan serupa," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)