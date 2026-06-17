Pekerja Rongsokan di Metro Selatan Lampung Curi Perhiasan Majikan, Manfaatkan Kedekatan

DITANGKAP - Seorang pria berinisial P (25), warga Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus diamankan jajaran Polres Metro setelah melakukan aksi pencurian perhiasan emas di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Rabu (17/6/2026). (Polres Metro)

Ringkasan Berita: Polres Metro berhasil mengungkap kasus pencurian perhiasan emas di Metro Selatan.

Pelaku berinisial P merupakan pekerja bongkar muat di rumah korban.

Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai dan sepeda motor.

Tribunlampung.co.id, Metro - Jajaran Polres Metro, Polda Lampung berhasil mengungkap kasus pencurian perhiasan emas yang terjadi di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan.

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Seorang pria berinisial P (25), warga Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, diamankan setelah diduga mencuri gelang emas milik istri korban.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan kehilangan yang disampaikan korban, Samsudin, setelah mengetahui gelang emas 24 karat seberat 10 gram milik istrinya hilang.

Emas perhiasan tersebut hilang dari tempat penyimpanan di rumah mereka. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Metro, Iptu Rizky Dwi Cahyo, mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tidak lepas dari informasi masyarakat yang diterima petugas pada Rabu (17/6/2026) dini hari.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Metro Selatan bersama Tekab 308 Polres Metro segera bergerak melakukan penyelidikan dan mengamankan terduga pelaku.

“Setelah menerima informasi dari masyarakat dan jajaran Polsek Metro Kibang, anggota langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku,” kata Iptu Rizky, Rabu (17/6/2026)

Kasat Reskrim menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah mengambil gelang emas milik istri korban.

Rizky mengungkapkan, pelaku merupakan pekerja yang sehari-hari membantu korban dalam kegiatan bongkar muat dan penyortiran barang rongsokan.

Selama sekitar empat bulan bekerja di lokasi usaha korban, pelaku diduga memanfaatkan kedekatannya dengan lingkungan rumah untuk menjalankan aksi pencurian.

Setelah mengetahui perhiasannya hilang, korban kemudian melapor ke Polsek Metro Selatan.

"Dalam proses pengungkapan kasus, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dompet tempat penyimpanan gelang emas, uang tunai Rp3.350.000 yang diduga merupakan sisa hasil penjualan emas, satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi," kata Rizky.

Dia menambahkan, Polres Metro mengapresiasi peran aktif masyarakat yang turut memberikan informasi sehingga kasus tersebut dapat diungkap dengan cepat dan pelaku berhasil diamankan.

"Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Metro Selatan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian," tutupnya. (Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)