Pemkab Tubaba Teken Mou dengan Kejari untuk Penguatan Hukum

TEKEN MOU - Pemkab dan Kejari Tubaba teken MoU terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (17/6/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang Barat (Tubaba) teken nota kesepakatan (MoU) terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya, S.P dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tubaba Didik Sudarmadi, S.H., M.H menandatangani kerjasama di Ruang Rapat Bupati, Rabu (17/6/2026).

Kajari Tubaba Didik Sudarmadi menegaskan, kesepakatan ini merupakan payung hukum sekaligus panduan berharga dalam memitigasi risiko hukum yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah.

Melalui Seksi Datun, Kejari siap menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) demi mengawal pembangunan.

"Kerjasama ini berpedoman pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Kejaksaan hadir untuk memberikan penegakan, bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan," urai Didik.

Didik menambahkan, penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah keniscayaan untuk menegaskan batasan penugasan ke depan.

"Kami ingin menjadi mitra strategis yang nyata bagi pembangunan di Tubaba. Dengan adanya komitmen bersama ini, kita punya panduan yang jelas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel," imbuhnya.

Bupati Tubaba Novriwan Jaya menyambut baik jalinan kemitraan strategis ini.

Ia bahkan melabeli momentum penandatanganan ini sebagai agenda yang maha penting demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan bersih (good governance).

​"Tujuan kita dengan Kejaksaan itu sama: membangun negara dan menyejahterakan masyarakat Tubaba, walau bergerak dengan tupoksi yang berbeda. Di sinilah kita bertemu di jalur yang sama. Teman-teman Kejaksaan yang akan memandu kita agar tetap berada di jalur yang benar," ungkap Novriwan.

​Mengingat pentingnya fungsi pendampingan hukum ini, Novriwan mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya. Ia meminta seluruh kepala OPD untuk tidak mengulur waktu dan segera mengeksekusi MoU tersebut ke ranah teknis.

"Saya minta kepada seluruh OPD tanpa terkecuali, segera dan segera tindak lanjuti MoU ini menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana kerja konkret bersama pihak Kejaksaan. 'Segera'-nya sengaja saya sebut dua kali, artinya ini prioritas utama," tegas Bupati.

Novriwan optimis kolaborasi erat ini akan mampu menjaga kualitas pelayanan publik di Tubaba, di tengah tantangan dan keterbatasan kondisi keuangan makro daerah saat ini.

Agenda ini turut disaksikan Sekda Tubaba, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tubaba. (*)

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)