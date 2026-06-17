Komunitas Lampung Runner Tampil di BTN JAKIM 2026, Wahrul Fauzi Cs Tuntaskan Full Marathon 42 Km

BTN JAKIM 2026: Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi (tengah) bersama Komunitas Lampung Runner mentas diajang lari jarak jauh BTN Jakarta Internasional Marathon (JAKIM) 2026, Minggu (14/6/2026). Ajang bergengsi ini diikuti puluhan ribu pelari dari dalam dan luar negeri.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta- Komunitas Lampung Runner mentas diajang lari jarak jauh BTN Jakarta Internasional Marathon (JAKIM) 2026, Minggu (14/6/2026).

Tiga tokoh asal Lampung berhasil menuntaskan kategori Full Marathon dengan jarak 42 Kilometer pada ajang yang berlangsung di Jakarta itu.

Ajang bergengsi ini diikuti puluhan ribu pelari dari dalam dan luar negeri.

Ketiga tokoh Lampung yang turun gelanggang di ajang itu adalah Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Hermansyah, Komisioner KPU Provinsi Lampung, serta Wahrul Fauzi Silalahi, Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Keberhasilan mereka menyelesaikan lomba marathon sejauh 42 kilometer itu menjadi bukti bahwa kesibukan sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat tidak menghalangi untuk tetap menjaga kesehatan, kebugaran, dan gaya hidup aktif melalui olahraga.

BTN Jakarta International Marathon 2026 diselenggarakan pada 13–14 Juni 2026 dengan kategori 5K, 10K, Half Marathon, dan Marathon.

Untuk kategori Marathon dan Half Marathon, peserta menempuh rute dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga finis di Gelora Bung Karno (GBK).

Perwakilan Lampung Runner menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

Kehadiran Iskardo P. Panggar, Hermansyah, dan Wahrul Fauzi Silalahi di ajang nasional ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Lampung untuk semakin gemar berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat.

“Finis bukan hanya tentang mencapai garis akhir, tetapi juga tentang disiplin, konsistensi, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang ingin kami tularkan kepada masyarakat,” ujar salah satu anggota Lampung Runner.

Partisipasi dan keberhasilan para tokoh Lampung tersebut semakin mengukuhkan eksistensi komunitas Lampung Runner sebagai wadah yang mendorong budaya hidup sehat serta mempererat silaturahmi antar pelari di Provinsi Lampung. (*)

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)