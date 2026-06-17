Diiringi Lagu Karya Jamrud, Gubernur Lampung Hadiahi Wali Kota Eva Potongan Tumpeng  

POTONGAN TUMPENG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberi potongan tumpeng HUT Ke-344 Kota Bandar Lampung kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Momen hangat tersebut terjadi seusai Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung memperingati HUT Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Momen hangat terjadi ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan pemotongan tumpeng HUT Ke-344 Bandar Lampung.

Eva Dwiana. Potongan tumpeng pertama diberikan kepada Wali Kota

Semua peserta yang hadir dalam sidang paripurna tersebut bersorak sorai bertepuk tangan dan bernyanyi lagu dari grup band Jamrud yang berjudul selamat ulang tahun dan terdebgar seantero ruangan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Momen hangat terjadi ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan pemotongan tumpeng HUT Ke-344 Bandar Lampung.

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Potongan tumpeng pertama diberikan kepada Wali Kota Eva Dwiana. Peristiwa ini diabadikan seusai Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung memperingati HUT Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Semua peserta yang hadir dalam sidang paripurna tersebut bersorak sorai bertepuk tangan dan bernyanyi lagu dari grup band Jamrud yang berjudul selamat ulang tahun dan terdebgar seantero ruangan.

Sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung memperingati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung tersebut juga dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Deddy Amarullah, Kapolresta Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay, Kepala Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Dandim 0410/Kota Bandar Lampung Kolonel Arm Roni Hermawan, serta Forkopimda lainnya.

Menurut Mirza, aktivitas masyarakat yang terus bergerak hingga malam hari menunjukkan dinamika dan pertumbuhan kota yang semakin pesat.

"Jalan-jalan kota hari ini dipenuhi pelajar yang berangkat sekolah, mahasiswa yang mengejar cita-cita, para pekerja yang mencari nafkah, hingga pelaku usaha yang terus mengembangkan usahanya," ujarnya.

Ia mengatakan, Bandar Lampung saat ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga telah menjelma sebagai ikon yang membawa nama baik Provinsi Lampung di tingkat nasional.

Selain dikenal sebagai salah satu tujuan wisata, Bandar Lampung juga dinilai memiliki daya tarik kuliner yang kuat serta masyarakat yang ramah, toleran, dan hidup dalam suasana yang damai.

Mirza juga menyoroti tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan dan infrastruktur kota.

Menurutnya, persoalan seperti bertambahnya waktu tempuh perjalanan, kebutuhan ruang publik, hingga perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi harus menjadi perhatian bersama.

"Karena itu pembangunan kota harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman bagi generasi mendatang," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Mirza juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong di tengah perkembangan kota yang semakin modern.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan identitas masyarakat Lampung yang harus terus dipertahankan agar Bandar Lampung tetap menjadi kota yang nyaman, aman, dan dicintai warganya.

Dalam sambutannya, Gubernur turut menyoroti optimisme generasi muda Bandar Lampung yang kini semakin banyak memilih berkarya di daerahnya sendiri.