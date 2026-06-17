Polda Lampung Salurkan 16 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Negeri Sakti

AIR BERSIH - Personel Ditlantas Polda Lampung salurkan air bersih di Desa Negeri Sakti, Pesawaran, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Ditlantas Polda Lampung menyalurkan 16.000 liter air bersih kepada warga Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Rabu (17/6/2026).

Bantuan tersebut diberikan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

bakti sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung menyalurkan 16.000 liter air bersih kepada warga Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Rabu (17/6/2026). Bantuan tersebut diberikan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

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Kabid Humas Polda Lampung Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penyaluran air bersih merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.

“Pendistribusian air bersih ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80,” ujarnya.

Sebanyak dua unit truk tangki milik Sat PJR Ditlantas Polda Lampung diterjunkan untuk mendistribusikan bantuan ke dua lokasi, yakni Dusun Srimulyo dan Dusun Salahudin, Desa Negeri Sakti. Masing-masing lokasi menerima 8.000 liter air bersih yang diperuntukkan bagi 50 kepala keluarga.

Pendistribusian diawali pada pukul 08.00 WIB dengan pemberangkatan armada tangki air dari Markas Komando Ditlantas Polda Lampung yang dilepas langsung oleh Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Lampung.

Di Dusun Srimulyo, bantuan disalurkan di area samping SDN 55, sedangkan di Dusun Salahudin pendistribusian dilakukan di lapangan desa setempat. Secara keseluruhan, sebanyak 100 kepala keluarga menerima manfaat dari program tersebut.

Yuni berharap bantuan yang diberikan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjadi solusi sementara atas keterbatasan pasokan air bersih yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Polda Lampung juga mengapresiasi dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga yang turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa Negeri Sakti beserta perangkat desa mendampingi proses pendistribusian bantuan hingga selesai.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )