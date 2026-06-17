Pakai Modus Jenguk Orang Tua, Pria di Lampung Tengah Gelapkan Motor  

PELAKU - MZD (21), seorang pemuda asal Kampung Mataram Udik ditangkap setelah menggelapkan motor di wilayah setempat, Rabu (17/6/2026). MZD diduga memanfaatkan rasa iba korban dengan modus meminjam sepeda motor untuk menjenguk orang tuanya di Lampung Timur.

Ringkasan Berita: Polsek Seputih Mataram menangkap MZD (21), warga Kampung Mataram Udik, yang diduga melakukan penggelapan sepeda motor milik korban berinisial TA (58).

Dalam aksinya, MZD diduga memanfaatkan rasa iba korban dengan modus meminjam sepeda motor untuk menjenguk orang tuanya di Lampung Timur.

pelaku mendatangi korban dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street dengan alasan hendak menjenguk orangtua.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Polsek Seputih Mataram Lampung Tengah menangkap MZD (21), warga Kampung Mataram Udik, yang diduga melakukan penggelapan sepeda motor milik korban berinisial TA (58).

Dalam aksinya, MZD diduga memanfaatkan rasa iba korban dengan modus meminjam sepeda motor untuk menjenguk orang tuanya di Lampung Timur.

Kapolsek Seputih Mataram, AKP Junaidi,menjelaskan, peristiwa tersebut bermula pada Kamis (19/3/2026) saat pelaku mendatangi korban dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street dengan alasan hendak menjenguk orangtua.

Pelaku juga berjanji akan mengembalikan kendaraan dalam waktu tiga hari.

Namun setelah batas waktu yang dijanjikan, pelaku tidak mengembalikan kendaraan dan tidak dapat dihubungi.

Sepeda motor tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp25 juta. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Senin (15/6/2026) petugas Tekab 308 Presisi Polsek Seputih Mataram berhasil mengamankan MZD di kawasan Bendungan Kampung Sendang Agung Mataram.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BE 2515 GDP milik korban.

“Saat ini, MZD telah diamankan di Polsek Seputih Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan,” ujar AKP Junaidi, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, Rabu (17/6/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana serupa.

Menyikapi peristiwa tersebut, kepolisian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak sembarangan meminjamkan barang berharga kepada siapa pun, termasuk orang yang sudah dikenal.

Kapolsek menegaskan, kedekatan personal bukan jaminan keamanan terhadap barang berharga milik seseorang.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat meminjamkan kendaraan maupun barang berharga kepada orang lain, meskipun telah saling mengenal,” ujar AKP Junaidi.

Menurutnya, kasus penipuan dengan memanfaatkan kedekatan emosional kerap membuat korban menunda pelaporan.

“Apabila menjadi korban atau mengetahui tindak pidana, masyarakat diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq )