Berita Lampung

16 Tahun Jadi Kader, Indri Sulistyawati Mantap Maju Calon Ketua DPD Demokrat Lampung

Fungsionaris DPD Demokrat Lampung, Indri Sulistyawati, turut mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu.

Tayang:
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Daniel Tri Hardanto
zoom-inlihat foto 16 Tahun Jadi Kader, Indri Sulistyawati Mantap Maju Calon Ketua DPD Demokrat Lampung
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
AMBIL BERKAS - Indri Sulistyawati (tengah) mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu (17/6/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung semakin ramai.
  • Fungsionaris DPD Demokrat Lampung, Indri Sulistyawati, turut mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu (17/6/2026).
  • Indri menyatakan pencalonannya dilandasi keinginan untuk ikut membesarkan Partai Demokrat dengan pengalaman panjang sebagai kader selama kurang lebih 16 tahun.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung semakin ramai.

Fungsionaris DPD Demokrat Lampung, Indri Sulistyawati, turut mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu (17/6/2026).

Indri menyatakan pencalonannya dilandasi keinginan untuk ikut membesarkan Partai Demokrat dengan pengalaman panjang sebagai kader selama kurang lebih 16 tahun.

“Saya murni ingin mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Lampung. Saya sudah menjadi kader Partai Demokrat selama 16 tahun dan ingin terus berkontribusi untuk membesarkan partai, khususnya memperkuat peran perempuan di dalam partai,” kata Indri.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik harus terus diperkuat sejalan dengan amanat regulasi mengenai keterwakilan perempuan. 

Karena itu, jika mendapat amanah memimpin, ia mengaku akan mendorong peningkatan ruang partisipasi dan kaderisasi perempuan di tubuh Partai Demokrat.

“Perempuan memiliki hak keterwakilan 30 persen di politik. Saya ingin memperjuangkan amanah itu agar semakin banyak perempuan yang hadir, berdaya, dan mengambil peran strategis dalam politik,” ujarnya.

Saat ini, Indri juga tercatat sebagai wakil bendahara DPD Demokrat Lampung

Pengalaman organisasi yang dimiliki juga menjadi modal dalam pencalonannya.

Ia menyebut selama ini aktif di berbagai organisasi keperempuanan, di antaranya IWAPI dan KPPI.

Selain itu, Indri juga menyampaikan latar belakang keluarga yang dekat dengan dunia pemerintahan dan penegakan hukum.

“Saya pernah aktif di berbagai organisasi perempuan. Saya juga merupakan istri dari almarhum mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang terakhir bertugas di Kejaksaan Agung sebelum pensiun dan wafat. Pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan saya untuk terus mengabdi dan membangun jejaring yang positif,” ungkapnya.

Indri berharap proses Musda Demokrat Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa partai semakin berkembang.

“Bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita ini dapat terwujud dan saya bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Partai Demokrat Lampung,” tandasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini sudah terdapat empat bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran Ketua DPD Demokrat Lampung, yakni Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Budiman AS, Ketua Perindo Lampung Timur Almuhery Ali Paksi, Ketua DPD Demokrat Lampung periode 2021–2026 Edi Irawan Arief, serta fungsionaris DPD Demokrat Lampung Indri Sulistyawati.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
Demokrat
Lampung
Tribunlampung.co.id
Berita Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Berita Lampung
Video Pilihan
Firdaus Oiwobo Laporkan Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polisi, Dituding Hina Presiden dan MBG
Firdaus Oiwobo Laporkan Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polisi, Dituding Hina Presiden dan MBG
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup K - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 00:00 WIB
Portugal
Portugal
1 - 1
DR Congo
RD Kongo
Grup L - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 03:00 WIB
England
Inggris
4 - 2
Croatia
Kroasia
Grup L - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ghana
Ghana
VS
Panama
Panama
Grup K - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 09:00 WIB
Uzbekistan
Uzbekistan
VS
Colombia
Kolombia
Grup A - Matchday 2
Kamis, 18 Juni 2026 | 23:00 WIB
Czechia
Ceko
VS
South Africa
Afrika Selatan
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan