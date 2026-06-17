16 Tahun Jadi Kader, Indri Sulistyawati Mantap Maju Calon Ketua DPD Demokrat Lampung

AMBIL BERKAS - Indri Sulistyawati (tengah) mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung semakin ramai.

Fungsionaris DPD Demokrat Lampung, Indri Sulistyawati, turut mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu (17/6/2026).

Indri menyatakan pencalonannya dilandasi keinginan untuk ikut membesarkan Partai Demokrat dengan pengalaman panjang sebagai kader selama kurang lebih 16 tahun.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung semakin ramai.

Fungsionaris DPD Demokrat Lampung, Indri Sulistyawati, turut mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Rabu (17/6/2026).

Indri menyatakan pencalonannya dilandasi keinginan untuk ikut membesarkan Partai Demokrat dengan pengalaman panjang sebagai kader selama kurang lebih 16 tahun.

“Saya murni ingin mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Lampung. Saya sudah menjadi kader Partai Demokrat selama 16 tahun dan ingin terus berkontribusi untuk membesarkan partai, khususnya memperkuat peran perempuan di dalam partai,” kata Indri.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik harus terus diperkuat sejalan dengan amanat regulasi mengenai keterwakilan perempuan.

Karena itu, jika mendapat amanah memimpin, ia mengaku akan mendorong peningkatan ruang partisipasi dan kaderisasi perempuan di tubuh Partai Demokrat.

“Perempuan memiliki hak keterwakilan 30 persen di politik. Saya ingin memperjuangkan amanah itu agar semakin banyak perempuan yang hadir, berdaya, dan mengambil peran strategis dalam politik,” ujarnya.

Saat ini, Indri juga tercatat sebagai wakil bendahara DPD Demokrat Lampung.

Pengalaman organisasi yang dimiliki juga menjadi modal dalam pencalonannya.

Ia menyebut selama ini aktif di berbagai organisasi keperempuanan, di antaranya IWAPI dan KPPI.

Selain itu, Indri juga menyampaikan latar belakang keluarga yang dekat dengan dunia pemerintahan dan penegakan hukum.

“Saya pernah aktif di berbagai organisasi perempuan. Saya juga merupakan istri dari almarhum mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang terakhir bertugas di Kejaksaan Agung sebelum pensiun dan wafat. Pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan saya untuk terus mengabdi dan membangun jejaring yang positif,” ungkapnya.

Indri berharap proses Musda Demokrat Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa partai semakin berkembang.

“Bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita ini dapat terwujud dan saya bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Partai Demokrat Lampung,” tandasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini sudah terdapat empat bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran Ketua DPD Demokrat Lampung, yakni Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Budiman AS, Ketua Perindo Lampung Timur Almuhery Ali Paksi, Ketua DPD Demokrat Lampung periode 2021–2026 Edi Irawan Arief, serta fungsionaris DPD Demokrat Lampung Indri Sulistyawati.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)