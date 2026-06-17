Penemuan Mayat Korban Tenggelam KM Arof Berawal dari Laporan Nelayan Lampung Timur 

EVAKUASI - Tim SAR Gabungan mengevakuasi Suarna (45), anak buah kapal (ABK) asal Cirebon, Jawa Barat, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah empat hari pencarian, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Tim SAR Gabungan berhasil menemukan satu korban tenggelamnya Kapal Motor (KM) Arof yang mengalami kecelakaan di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (17/6/2026).

Korban bernama Suarna (45), anak buah kapal (ABK) asal Cirebon, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah empat hari pencarian.

penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat sesosok mayat terdampar di kawasan pantai tersebut.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR – Tim SAR Gabungan berhasil menemukan satu korban tenggelamnya Kapal Motor (KM) Arof yang mengalami kecelakaan di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (17/6/2026).

Korban bernama Suarna (45), anak buah kapal (ABK) asal Cirebon, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah empat hari pencarian.

Komandan Pos SAR Bakauheni Rezie Kuswara, mewakili Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 09.00 WIB di bibir Pantai Way Kambas. Lokasi penemuan berada pada koordinat 4°58'25.38" LS dan 105°55'40.98" BT atau sekitar lima mil laut dari lokasi kejadian.

Rezie menjelaskan, penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat sesosok mayat terdampar di kawasan pantai tersebut.

Setelah menerima informasi, Tim SAR Gabungan segera menuju lokasi untuk melakukan verifikasi.

"Setelah dipastikan identitasnya, korban kemudian dievakuasi menuju Puskesmas Labuhan Maringgai untuk proses penanganan lebih lanjut," ujar Rezie.

Rezie menjelaskan, Tim SAR Gabungan telah menyisir area seluas sekitar 50 mil laut.

"Dari dua korban yang sebelumnya masih dinyatakan hilang, satu korban berhasil ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, satu korban lainnya atas nama Tarno (50), nahkoda KM Arof asal Cirebon, masih dalam pencarian," imbuhnya.

Pada hari keempat operasi, lanjut Rezie, pencarian dilakukan menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) 02 milik Kantor SAR Lampung serta satu unit perahu nelayan.

Selain menyisir area sekitar lokasi kejadian, kata Rezie, tim juga memperluas cakupan pencarian sesuai rencana operasi yang telah disusun.

Namun, kata dia, cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi sempat menghambat jalannya operasi pada siang hari.

"Pencarian keempat dihentikan sementara pukul 17.00 WIB, namun demikian tim tetap melakukan pemantauan dari Pos Polairud Lampung Timur hingga cuaca memungkinkan untuk kembali melanjutkan operasi,"

Sebelumnya, pada hari ketiga operasi SAR, Selasa (16/6), tim telah melakukan pencarian hingga radius sekitar 55 mil laut dengan melibatkan dua SRU. Upaya pencarian juga diperkuat melalui koordinasi dan penyebaran informasi kepada Vessel Traffic Service (VTS) Panjang dan VTS Merak. Namun, hingga saat itu korban belum berhasil ditemukan.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Bakauheni, Polairud Polda Lampung, Polairud Lampung Timur, TNI AL Labuhan Maringgai, Bakamla, BPBD Lampung Timur, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Puskesmas Labuhan Maringgai, keluarga korban, serta nelayan setempat.

Rezie menegaskan, pencarian terhadap korban yang masih hilang akan kembali dilanjutkan pada Kamis (18/6/2026) mulai pukul 07.00 WIB.

"Pencarian terhadap korban yang masih hilang akan kembali dilanjutkan pada Kamis mulai pukul 07.00 WIB dengan harapan korban segera dapat ditemukan," tutupnya. ( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / Fajar Ihwani Sidiq )