HUT ke-344 Bandar Lampung, Kapolresta Ajak Bersinergi Jaga Suasana Kamtibmas

AJAK BERSINERGI - Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung yang digelar di halaman Pemerintah Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Alfret juga mengajak semua pihak turut menjaga suasana kamtibmas di Kota Tapis Berseri.

Ringkasan Berita: Pemkot Bandar Lampung menggelar upacara HUT ke-344 Kota Bandar Lampung yang dipimpin Wali Kota Eva Dwiana.

Upacara dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, TNI-Polri, ASN, dan tokoh masyarakat.

Wali Kota mengapresiasi dukungan masyarakat dan Forkopimda dalam pembangunan kota.

Kapolresta berharap Bandar Lampung semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera melalui sinergi semua pihak.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Halaman Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung tampak berbeda dari biasanya pada Rabu (17/6/2026) pagi.

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Di bawah cerahnya langit, ratusan pasang mata berkumpul mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung yang berlangsung khidmat, dipimpin langsung oleh sang Wali Kota, Eva Dwiana.

Di antara deretan tamu penting yang hadir, tampak Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.

Kehadirannya bersama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta barisan peserta dari TNI-Polri dan ASN seolah menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga dan membangun Kota Tapis Berseri agar semakin maju, aman, dan sejahtera ke depannya.

Dalam amanatnya, Wali Kota Eva Dwiana tak lupa menyelipkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat serta jajaran Forkopimda.

Baginya, kemajuan kota selama ini tidak lepas dari sinergi kuat yang terus terjaga di balik layar pembangunan.

Senada dengan Wali Kota, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay juga memberikan ucapan selamat yang penuh harapan untuk kota yang sedang berulang tahun ini.

"Atas nama keluarga besar Polresta Bandar Lampung, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Semoga kota yang kita cintai ini semakin maju, aman, nyaman, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," ungkap Alfret ramah.

Alfret juga mengingatkan, roda pembangunan daerah tidak akan bisa menggelinding sendirian tanpa adanya topangan kerja sama dari lintas sektor.

Menurutnya, rasa aman dan kemajuan kota adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul bersama-sama.

"Pembangunan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kebersamaan, kami optimistis Bandar Lampung akan semakin berkembang, modern, dan tetap kondusif," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )