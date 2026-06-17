Gubernur Mirza: Pengusaha yang Cari Cuan di Lampung Wajib Bayar Pajak

INGATKAN PENGUSAHA - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat acara Tax Gathering Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengingatkan kepada para pengusaha yang mencari cuan di Lampung wajib untuk menunaikan pembayaran pajak.

Ringkasan Berita: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan pelaku usaha agar taat membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Mirza menyebut ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen pada 2025 dengan PDRB mencapai Rp523,8 triliun, didukung sektor pertanian, industri, dan perdagangan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Lampung meningkat dari sekitar 44 persen menjadi 66–69 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, blak-blakan mengingatkan para pelaku usaha di wilayahnya untuk tidak melupakan kewajiban membayar pajak.

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Mirza menegaskan, siapa pun yang menjalankan aktivitas bisnis dan meraup pundi-pundi keuntungan di Bumi Ruwa Jurai, sudah sepatutnya ikut berkontribusi membangun daerah lewat pajak.

Pesan menohok ini disampaikan Mirza di depan ratusan pelaku usaha dalam acara Tax Gathering Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Baginya, kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama untuk memperkuat kantong kas daerah demi mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

"Pajak yang dibayarkan di Lampung akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Karena itu kami berharap para pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang di Lampung juga memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini," ujar Mirza.

Ajakan ini bukan tanpa alasan. Mirza membeberkan bahwa kondisi perekonomian Lampung saat ini sedang seksi dan menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2025 saja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung sukses tembus di angka Rp523,8 triliun, melesat dibanding tahun sebelumnya yang mandek di kisaran Rp480 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Lampung pun tercatat nangkring di angka 5,28 persen, sebuah capaian mentereng yang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Menurut Mirza, posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang ditopang Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, dan Bakauheni, terbukti ampuh memperlancar urusan dagang dan investasi.

Sejauh ini, roda ekonomi Lampung masih disokong oleh tiga sektor utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Sektor pertanian bahkan tetap menjadi primadona dengan sumbangsih mencapai 26,90 persen terhadap PDRB, atau setara dengan perputaran uang sekitar Rp150 triliun.

Lampung juga jempolan dalam urusan komoditas unggulan. Mulai dari produksi ubi kayu yang memasok 70 persen kebutuhan nasional (sekitar 7,5 juta ton), produksi padi yang melonjak jadi 3,25 juta ton, hingga jagung yang menyentuh 1,25 juta ton.

Belum lagi potensi dari sektor perkebunan seperti kopi, tebu, nanas, dan lada.

Meski angkanya terlihat mentereng, Gubernur Mirza tidak menampik kalau Lampung masih punya segudang pekerjaan rumah (PR) yang mengganjal.

Tingkat kemiskinan di Lampung nyatanya masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, urusan mendongkrak kualitas SDM lewat akses pendidikan serta pendanaan infrastruktur yang serba mahal, masih menjadi tantangan nyata.