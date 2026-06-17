Jeritan Hati Pedagang di Pasar Bandar Lampung, MBG Bikin Omzet Anjlok 50 Persen

KELUHKAN OMZET TURUN - Foto ilustrasi, satu di antara pedagang di Pasar Way Halim, Bandar Lampung, saat diwawancarai Rabu (10/6/2026). Para pedagang di sejumlah pasar di Bandar Lampung mengeluhkan omzet yang menurun. Satu di antara penyebabnya diduga karena program MBG.

Ringkasan Berita: Pedagang Pasar Raden Intan, Bandar Lampung, mengeluhkan omzet yang turun hingga hampir 50 persen akibat melemahnya daya beli masyarakat.

Sejumlah pedagang menilai berkurangnya pelanggan juga dipengaruhi dampak program Makan Bergizi Gratis yang mengurangi aktivitas pedagang kantin sekolah.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, tahu, dan sohun, turut memperburuk kondisi usaha.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Jeritan hati terdengar dari lorong-lorong lapak Pasar Raden Intan, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

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Betianingsih, seorang pedagang di pasar tersebut, hanya bisa mengelus dada meratapi omzet penjualannya yang anjlok drastis hingga hampir 50 persen belakangan ini.

Beti meyakini sepinya pembeli bukan cuma gara-gara harga bahan pokok yang terus mencekik leher dan bikin daya beli lesu.

Namun, ada faktor lain yang tak kalah memukul kelangsungan hidup para pedagang pasar, yakni gulung tikarnya para pelaku usaha kecil imbas bergulirnya program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dari pemerintah.

"Dulu sehari bisa dapat Rp2.000.000, sekarang paling sekitar Rp1.000.000 lebih sedikit. Pembeli jauh berkurang," keluh Beti dengan nada lesu, Selasa (16/6/2026).

Padahal sebelum program ini berjalan, kios milik Beti selalu ramai disesaki pelanggan setianya. Sebagian besar dari mereka adalah emak-emak rumah tangga dan para penjual nasi uduk atau kantin yang biasa mangkal di sekolah-sekolah.

“Dulu pelanggan saya tukang nasi uduk, ibu-ibu rumah tangga yang menyiapkan bekal anaknya ke sekolah. Sejak ada program (MBG) ini, mereka sudah jarang beli lagi,” tuturnya pilu.

Menurut Beti, keberadaan program makan gratis di sekolah otomatis memutus rantai rezeki para pedagang kantin.

Karena anak-anak sekolah sudah mendapat jatah makan dari pemerintah, para pelanggannya yang mengandalkan jualan di sekolah pun akhirnya bangkrut dan tidak lagi berbelanja stok bahan baku di pasaran.

Kondisi ini diperparah dengan sikap masyarakat umum yang kini jauh lebih irit dan selektif akibat tekanan ekonomi yang tak menentu. Alhasil, perputaran barang dagangan di pasar tradisional menjadi sangat lambat dan lesu.

Sebagai wong cilik yang menggantungkan hidup dari lapak pasar, Beti sangat berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah nyata untuk menjinakkan harga kebutuhan pokok agar aktivitas pasar kembali bergairah.

Selain itu, ia juga berharap ada evaluasi besar-besaran terkait dampak program pemerintah terhadap nasib pedagang kecil seperti dirinya.

"Harapan kami harga-harga bisa stabil lagi. Kalau harga terus naik sementara daya beli turun, pedagang dan masyarakat sama-sama kesulitan," ungkapnya.

"Kalau bisa, program MBG dihentikan agar pedagang kantin bisa berbelanja lagi di sini,” pungkas Beti penuh harap.

Terasa Sejak Harga Plastik Naik

Menurut Beti, kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir, bahkan sebelum adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).