Polsek Banjar Agung Tuba Amankan Musyawarah Kampung Tri Tunggal Jaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang - Suasana penuh semangat, tertib dan damai mewarnai Gedung Koperasi Merah Putih Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Senin (25/5/2026).

Jajaran Polsek Banjar Agung, Polres Tulangbawang, Polda Lampung dalam hal ini mengawal musyawarah Kampung dalam rangka Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu (PAW).

Rangkaian acara berjalan sistematis dan puncak acara terjadi saat pembacaan penetapan dua nama calon yang berhak dipilih dan disahkan, yaitu Retno Damayanti, S.H dan Alex Alpero.

Melalui kesepakatan bersama, mekanisme pemilihan ditetapkan menggunakan sistem pemungutan suara tertutup yang dinilai paling adil dan menjamin kebebasan hak pilih warga.



Saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, suasana tetap terjaga kondusif dan transparan.

Hasilnya Retno Damayanti, S.H berhasil meraih kemenangan mutlak dengan perolehan 96 suara.

Sementara itu, calon lainnya Alex Alpero mendapatkan 1 suara, dan tercatat 2 surat suara dinyatakan rusak.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, secara sah Retno Damayanti, S.H ditetapkan sebagai Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya terpilih hasil Musyawarah Kampung Antar Waktu.



Pelaksana Tugas Kapolsek Banjar Agung, AKP Irwansyah, S.H.,M.H., memberikan apresiasi tinggi sekaligus pernyataan resmi terkait pengamanan dan situasi keamanan wilayah.



"Kami dari jajaran Polsek Banjar Agung sangat mengapresiasi kedewasaan politik dan kesadaran hukum masyarakat Kampung Tri Tunggal Jaya," ujarnya.

"Musyawarah ini menjadi bukti nyata demokrasi bisa berjalan dengan damai, aman, dan penuh kekeluargaan," sambung dia.



Lebih lanjut AKP Irwansyah menegaskan kehadiran pihak kepolisian dalam setiap tahapan pemilihan kepala kampung adalah bentuk komitmen menjaga netralitas, melindungi hak masyarakat, dan memastikan keamanan agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.

