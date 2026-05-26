Sinergi Kamtibmas, Bhabinkamtibmas Way Kanan Sambang Warga di Pos Ronda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Bhabinkamtibmas Polsek Bumi Agung, Polres Way Kanan sambang dan silaturahmi masyarakat di pos ronda Kampung Mulyaharjo.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K melalui Kapolsek Bumi Agung Ipda Indra Setia Budi, SH, MH menyampaikan, personel bhabinkamtibmas Bripka Hartono memberikan imbauan terkait program Sabuk Kamtibmas dan upaya pemeliharaan kamtibmas dalam menghidupkan kembali budaya siskamling di tengah masyarakat.

Anggota memberikan motivasi kepada warga untuk melaksanakan kegiatan patroli lingkungan secara bergantian.

"Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat," jelasnya.

Sekaligus kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah.

"Tanpa adanya peran serta dari warga maka kamtibmas akan sangat sulit untuk diwujudkan dalam bidang harkamtibmas,” ujarnya.

