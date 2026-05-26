Jelang Hari Bhayangkara, Polres Way Kanan dan PCNU Sinergi Wujudkan Kamtibmas Kondusif

Jelang Hari Bhayangkara, Polres Way Kanan dan PCNU bersinergi menggelar rangkaian kegiatan keagamaan.

Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
Dokumentasi Humas Polres Way Kanan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Jelang Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang,Polres Way Kanan menggelar rangkaian kegiatan keagamaan hasil kolaborasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Way Kanan.

Rencana program ini disepakati dalam audiensi silaturahmi yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolres Way Kanan, Selasa (26/5/2026).

Rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2026 tersebut akan diisi dengan lomba rebana serta istigasah bersama.

Menariknya, kegiatan istigasah tidak hanya dipusatkan di Lapangan Mako Polres Way Kanan, melainkan juga akan digelar secara serentak di seluruh Polsek jajaran yang bermitra dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di tingkat kecamatan masing-masing.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, menyambut hangat dan mengapresiasi inisiasi program keagamaan ini.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk nyata sinergi yang kokoh antara institusi Polri dengan elemen masyarakat, khususnya organisasi keagamaan.

"Kami menyambut baik program kerja sama ini. Ini adalah wujud sinergi yang sangat positif antara Polri dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam menjaga kesejukan, kedamaian, serta kondusivitas wilayah di Kabupaten Way Kanan," ujar AKBP Didik Kurnianto di ruang kerjanya.

Ketua PCNU Way Kanan, KH Nurhuda, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kemitraan strategis yang harmonis. Ia berharap kegiatan syiar ini dapat mempererat tali silaturahmi antara aparat Kepolisian dan warga nahdliyin.

"Ini merupakan sebuah kolaborasi dan sinergi yang nyata antara Polri dengan organisasi keagamaan," ujarnya.

"Melalui momen Hari Bhayangkara ini, kami ingin bersama-sama membangun kebersamaan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas," pungkas KH Nurhuda.

Sumber: Tribun Lampung
