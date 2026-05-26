Polres Tulangbawang Gelar Apel Gabungan di Titik Kritis dan Rawan Jelang Idul Adha

APEL GABUNGAN - Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Tulangbawang bergerak Apel Gabungan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang - Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Tulangbawang bergerak cepat dan tegas.

Pihaknya melaksanakan Apel Gabungan Pengamanan Malam Takbir di halaman Markas Komando Polres Tulangbawang, Selasa (26/5/2026).

Ini sebagai langkah strategis memastikan suasana aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah hukum.

Apel besar dipimpin langsung pimpinan utama yakni AKBP Yuliansyah, S.I.K., M.H. – Kapolres Tulangbawang, didampingi Wakil Kapolres, Kompol David Jackson Sianipar, S.I.K., M.H serta seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Tulangbawang.

Turut hadir dan mengikuti apel sebanyak 57 personil yang telah siaga penuh, dari total kekuatan yang disiapkan.

Sebanyak 33 personil lainnya tercatat tidak hadir dikarenakan sedang menjalankan tugas dinas yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditinggalkan.

Dalam arahannya, pimpinan menegaskan kegiatan pengamanan akan mulai beroperasi efektif pukul 19.00 WIB malam nanti.

Fokus utama pengamanan dipusatkan di wilayah hukum Polsek Menggala dan Polsek Banjar Agung, dengan rincian sebanyak 11 titik rawan dan titik keramaian yang telah dipetakan secara matang.

Penempatan personil dilakukan secara merata dan terukur untuk memastikan alur pergerakan masyarakat saat mengumandangkan takbir berjalan lancar tanpa hambatan.

Kegiatan apel gabungan berlangsung sangat tertib, khidmat, dan penuh semangat pengabdian, serta resmi dibubarkan pada pukul 16.15 WIB.

Ini adalah bukti nyata kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat di momen sakral umat Islam.

"Kami tegaskan, seluruh jajaran Polres Tulangbawang telah berdiri di barisan terdepan. Apel ini adalah simbol keseriusan kami untuk memastikan malam takbir hingga pelaksanaan ibadah Idul Adha nanti berjalan aman, damai, dan penuh kebersamaan," ujar Kasi Propam Polres TulangbawangAKP Abdullah.

"Situasi di wilayah kami saat ini aman terkendali, suasana cerah, dan kami pastikan pelayanan keamanan kami maksimal 24 jam. Masyarakat dapat beribadah dengan tenang, karena Polri ada dan hadir melindungi segenap warga," tambahnya.

Polres Tulangbawang mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kekondusifan, saling menghormati, dan menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)