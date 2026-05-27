Cegah Balap Liar, Polres Way Kanan Patroli Malam Takbir Idul Adha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Jajaran Polres Way Kanan intensifkan patroli malam mencegah aksi balap liar yang kerap meresahkan warga di malam takbir Idul Adha 1447 H, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan patroli dilaksanakan di sejumlah titik rawan yang sering dijadikan lokasi balap liar oleh sekelompok remaja.

Seperti simpang 5 tugu ryacudu Blambangan Umpu, Islamic Center, jalan protokol, kawasan perkantoran, hingga ruas jalan yang minim penerangan

Patroli dilakukan secara mobile maupun stasioner dengan melibatkan personel gabungan dari satuan lalu lintas, Samapta, serta fungsi lainnya.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto menegaskan patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut korban jiwa.

"Selain itu, jajaran Polres Way Kanan juga melakukan langkah antisipasi guna mencegah adanya niat dan kesempatan terjadinya gangguan kamtibmas selama malam takbir berlangsung," ujarnya.

"Utamanya terhadap potensi terjadinya tindak kejahatan, pelanggaran, maupun aksi balap liar yang dapat mengganggu keamanan masyarakat," tegasnya.

Selain melakukan pemantauan, petugas juga memberikan imbauan secara humanis kepada para remaja yang kedapatan berkumpul dengan sepeda motor di lokasi rawan balap liar.

"Jika ditemukan indikasi pelanggaran, petugas tidak segan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.

"Kami berkomitmen untuk memastikan situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Way Kanan tetap aman, kondusif,” tutup Kapolres.

