Kapolda Lampung Salat Idul Adha di SPN Kemiling dan Salurkan Puluhan Hewan Kurban

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 H di Lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Rabu (27/5/2026).

Turut hadir jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung, staf, serta masyarakat sekitar Ka Lapas.

Pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini berlangsung penuh khidmat dan rasa kebersamaan.

Bertindak sebagai Imam pada sholat Idul Adha kali ini adalah Ustaz Usman, Al-Hafiz, sementara khotbah Idul Adha disampaikan oleh Dr. H. Mahmuddin Benyamin, Lc., M.A.

Dalam khotbahnya, Dr. H. Mahmuddin Benyamin menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

Nilai-nilai tersebut dinilai sangat relevan dalam meningkatkan integritas dan semangat pengabdian personel Polri kepada masyarakat.

Seusai melaksanakan salat Idul Adha, Kapolda Lampung didampingi jajaran Pejabat Utama meninjau langsung prosesi penyembelihan dan penyerahan hewan kurban.

Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Polda Lampung menyembelih 44 ekor sapi dan 11 ekor kambing.

Kapolda menyampaikan, puluhan hewan kurban ini berasal dari keikhlasan dan kepedulian seluruh personel Polda Lampung.

Daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik), panti asuhan, serta warga di sekitar lingkungan Sekolah Polisi Negara Polda Lampung.

"Ibadah kurban ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata kepedulian sosial jajaran Polda Lampung untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat," ujarnya.

"Semoga ini dapat mempererat tali silaturahmi dan kemitraan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua," sambung Kapolda Helfi.

Melalui momentum Hari Raya Kurban ini, Polda Lampung berkomitmen untuk terus menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan humanis di wilayah hukum Provinsi Lampung.

