Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Banjit Bakti Religi di Pura Tangkas Kori Agung

BAKTI RELIGI - Sambut Hari Bhayangkara ke-80, jajaran Polsek Banjit, Polres Way Kanan menggelar bakti religi di tempat ibadah. Sabtu (13/6/2026)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Sambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80, jajaran Polsek Banjit, Polres Way Kanan menggelar bakti religi di tempat ibadah. Sabtu (13/6/2026)

Kegiatan sosial ini berlangsung di Pura Tangkas Kori Agung, Dusun 1, Kampung Bali Sadhar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

Dihadiri Kepala Kampung Bali Sadhar Utara I Ketut Renu Astika, personel Polsek Banjit, Kepala Dusun 1 Kampung Bali Sadhar Utara Gede Ambara Jaya, Ketua Adat Pura Tangkas Komang Agus, serta masyarakat setempat yang antusias berpartisipasi.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Banjit, Iptu Mukhtiar menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan rumah ibadah sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut diisi dengan aksi bersih-bersih di lingkungan Pura Tangkas Kori Agung.

"Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan sosial berupa alat-alat kebersihan lingkungan agar dapat dimanfaatkan oleh pengurus pura untuk menjaga kebersihan tempat ibadah," ujar Iptu Mukhtiar.

Pihaknya berharap kehadiran Polri dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80.

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