Kasatlantas Gelar Polantas Menyapa Bengkel Motor Minimalkan Lakalantas

POLANTAS MENYAPA - Satlantas Polres Way Kanan gelar Polantas Menyapa dengan warga di salah satu bengkel motor di Kampung Bumi Ratu, Senin (15/6/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Satlantas Polres Way Kanan, Polda Lampung melakukan Polantas Menyapa dengan warga di salah satu bengkel motor di wilayah Kampung Bumi Ratu, Senin (15/6/2026).

Kasatlantas Polres Way Kanan, Polda Lampung AKP Sulkhan bersama personel menyambangi pemilik dan pengunjung bengkel guna memberikan sosialisasi keselamatan berkendara, larangan knalpot bising (spesifikasi teknis), dan pentingnya perawatan kendaraan

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K melalui Kasatlantas AKP Sulkhan menuturkan, kegiatan yang menyasar masyarakat ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam menekan pelanggaran lalu lintas dan menumbuhkan kesadaran keselamatan dalam berlalu lintas demi meminimalisir potensi kecelakaan.

"Kami memberikan edukasi terhadap pengguna jalan dalam penggunaan helm SNI yang benar, yakni selalu mengaitkan tali helm agar tidak terlepas saat terjadi benturan serta tentang kebisingan kendaraan bermotor," ujarnya.

Menurutnya, knalpot yang tidak sesuai standar teknis tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengendara dan lingkungan.

"Oleh karena itu, kami juga mengingatkan pemilik bengkel agar tidak memasang knalpot modifikasi yang melebihi ambang kebisingan atau tidak sesuai spesifikasi teknis. Pemasangan knalpot tersebut sangat berisiko bagi keselamatan,” kata Kasatlantas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya tertib lalu lintas.

Sehingga dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas) di wilayah hukum Polres Way Kanan.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)