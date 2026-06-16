1 Muharram 1448 H, Polisi Berikan Pengamanan Pawai Obor di Umpu Semenguk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Menyambut pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 H, Polres Way Kanan melaksanakan pengamanan kegiatan pawai obor yang digelar Pondok Pesantren Miftahul Huda, Senin (15/6/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 20.00 WIB ini berlangsung di sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di area Simpang 4, Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

Pengamanan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Sulkhan, S.H., M.H., didampingi oleh sejumlah personel Polres Way Kanan dan Polsek Umpu Semenguk

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K melalui Kasatlantas AKP Sulkhan mengatakan pawai obor di gelar oleh pemuda pemudi,majlis taklim, anak anak MDA dan masyarakat umat muslim Kampung Negeri Baru serta jemaah masjid Miftahul Huda.

Dikatan Kasatlantas bahwa ehadiran personel Kepolisian di lokasi bertujuan untuk memastikan rangkaian pawai obor berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Mengingat lokasi kegiatan berada di jalur utama Lintas Tengah Sumatera, petugas melakukan pengaturan lalu lintas secara sigap untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi peserta pawai maupun para pengguna jalan yang melintas.

"Kami hadir untuk memastikan kegiatan keagamaan masyarakat ini berjalan khidmat tanpa mengganggu ketertiban umum. Prioritas kami adalah keselamatan peserta pawai serta kelancaran arus lalu lintas di jalur utama ini," ujar Kasat Lantas di sela-sela kegiatan.

Hingga acara selesai, situasi di sekitar lokasi dilaporkan dalam kondisi aman dan kondusif. Cuaca cerah yang mendukung sepanjang malam membuat antusiasme masyarakat dalam mengikuti pawai obor tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)