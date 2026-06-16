Demo di DPRD Lampung Berjalan Kondusif, Kapolresta Bandar Lampung Apresiasi Massa Aksi

BERI APRESIASI - Kapolresta Bandar Lampung apresiasi massa aksi karena demo di DPRD Lampung berjalan kondusif, Senin (15/6/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026), berlangsung aman dan kondusif.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Kapolresta mengatakan, kondusifnya jalannya aksi tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, baik mahasiswa, aparat keamanan, maupun unsur terkait lainnya yang sama-sama berkomitmen menjaga situasi tetap aman.

“Saya mewakili Polresta Bandar Lampung dan seluruh personel yang melaksanakan pengamanan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena kegiatan berlangsung kondusif, aspirasi telah disampaikan dengan baik dan situasi tetap terkendali,” kata Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay di depan Kantor DPRD Lampung.

Dalam pengamanan aksi tersebut, Polresta Bandar Lampung mengerahkan sekitar 500 personel gabungan untuk mengawal jalannya kegiatan. Sementara jumlah massa aksi diperkirakan mencapai lebih dari seribu peserta yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa di Provinsi Lampung.

Alfret menjelaskan, sejak awal pelaksanaan aksi, pihak kepolisian dan koordinator lapangan telah membangun komunikasi yang baik terkait mekanisme penyampaian aspirasi.

Berdasarkan kesepakatan bersama, massa aksi hanya melakukan kegiatan di depan gerbang Kantor DPRD Lampung dan tidak memasuki area lebih dalam.

“Sejak awal sudah ada kesepahaman bersama bahwa kegiatan penyampaian aspirasi dilakukan di depan gerbang DPRD Lampung. Ini merupakan langkah untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran jalannya aksi,” ujarnya.

Terkait tidak adanya dialog langsung antara massa aksi dengan anggota DPRD Lampung maupun perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Kapolresta menegaskan hal tersebut merupakan keputusan dari peserta aksi sendiri.

“Teman-teman mahasiswa memang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi yang mereka lakukan. Tidak ada agenda dialog dengan DPRD maupun Pemprov Lampung, sehingga seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada penyampaian aspirasi di depan gerbang,” jelasnya.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri secara teratur, sementara situasi keamanan di sekitar Kantor DPRD Lampung tetap terjaga kondusif.

Polisi berharap pola penyampaian aspirasi yang damai dan tertib seperti ini dapat terus terjaga pada setiap kegiatan unjuk rasa di masa mendatang

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)