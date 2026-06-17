Polres Tulangbawang

Bhabin Polsek Menggala Polda Lampung Turun Lapangan Dorong Warga Optimalkan Lahan Pekarangan 

Anggota bhabin Polsek Menggala, Polres Tulangbawang AIPDA Romiko turun lapangan jalin kedekatan sekaligus beri semangat petani.

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Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
zoom-inlihat foto Bhabin Polsek Menggala Polda Lampung Turun Lapangan Dorong Warga Optimalkan Lahan Pekarangan 
Dokumentasi Humas Polres Tulangbawang
SAMBANG PETANI - Anggota bhabin Polsek Menggala, Polres Tulangbawang AIPDA Romiko turun lapangan jalin kedekatan sekaligus beri semangat petani. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang - Semangat nyata dukung kemandirian pangan tampak jelas di Kecamatan Menggala Timur, Tulangbawang.

Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Menggala, Polres Tulangbawang AIPDA Romiko, turun langsung ke lapangan untuk menjalin kedekatan sekaligus memberikan dorongan semangat kepada petani, Selasa (16/6/2026).

Kegiatan sambang warga dilaksanakan di lahan pekarangan tanaman cabai milik Darno, Kampung Tri Makmur Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, AIPDA Romiko juga menyapa warga Kampung Cempaka Dalem guna menyebarkan pesan penting terkait pemanfaatan lahan.

AIPDA Romiko menyampaikan, lahan pekarangan maupun lahan kosong yang tidak tergarap memiliki potensi besar jika diolah menjadi lahan produktif.

“Kami hadir untuk mengajak sekaligus memotivasi bapak dan ibu sekalian, agar setiap jengkal tanah yang ada dapat dimanfaatkan menanam tanaman pangan. Ini langkah nyata menjaga ketahanan pangan keluarga dan daerah,” tegasnya.

Selain berbagi semangat, anggota kepolisian juga mengingatkan agar warga terus meningkatkan hasil pertanian dengan cara yang baik dan berkelanjutan.

Dukungan ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut berperan memajukan kesejahteraan warga.

Kapolsek Menggala IPTU Yusrizal, S.H mengapresiasi langkah anggotanya.

Menurutnya, pendekatan langsung ke masyarakat adalah kunci agar pesan ketahanan pangan dapat tersampaikan dengan baik dan terlaksana bersama-sama. 

“Kehadiran kami di tengah warga adalah wujud pengabdian. Kami ingin masyarakat sejahtera, mandiri, dan lingkungan tetap aman serta kondusif,” ujar IPTU Yusrizal.

Kegiatan ditutup dengan semangat kolaborasi antara kepolisian dan warga untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat di wilayah hukum Polres Tulangbawang.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)

Sumber: Tribun Lampung
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