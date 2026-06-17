Polres Lampung Utara Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga

SALURKAN AIR BERSIH - Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Lampung Utara saluran air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah, Rabu (17/6/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Utara - Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Lampung Utara melaksanakan bakti sosial penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan dipimpin langsung Kasatlantas Polres Lampung Utara AKP Foni Salimubun, S.H., M.H bersama Kasat Binmas AKP A. Damanhuri dan personel Satlantas Polres Lampung Utara.

Adapun lokasi penyaluran bantuan air bersih meliputi Gang Cermai Kelapa Tujuh, Jalan Kebun V Kotabumi, Jalan Kebun IV Kotabumi, Wonogiri Kotabumi, Bernah Kotabumi, serta Kali Umban Kotabumi dengan menggunakan mobil Water Cannon Sat Samapta Polres Lampung Utara.

Selain menyalurkan bantuan air bersih, personel Polres Lampung Utara juga berinteraksi langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi serta mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Lampung Utara IPTU Herawati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

"Kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat," ujarnya.

"Kami ingin membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan warga dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," sambung IPTU Herawati.

Menurutnya, Polres Lampung Utara terus berupaya menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

"Semangat Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Masyarakat yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polres Lampung Utara atas kepedulian yang diberikan. Bantuan air bersih tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Polres Lampung Utara berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)