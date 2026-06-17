Kapolresta Pimpin Upacara Ziarah TMP Kedaton, Kenang Jasa Pahlawan di HUT Bandar Lampung ke-344

PIMPIN ZIARAH - Kapolresta Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay pimpin Upacara Ziarah Nasional peringati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.I.K pimpin Upacara Ziarah Nasional memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Suasana khidmat pun menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Kedaton, Bandar Lampung tersebut.

Kapolresta Bandar Lampung didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandar Lampung.

Ziarah menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Tapis Berseri yang bertujuan mengenang dan menghormati jasa para pahlawan.

Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan peletakan karangan bunga di Tugu Prasasti TMP Tanjung Karang oleh Kapolresta Bandar Lampung selaku pimpinan upacara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Kapolresta Bandar Lampung bersama Wali Kota dan jajaran Forkopimda tampak khusyuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pejuang yang telah mempersembahkan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara.

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengatakan, ziarah di Taman Makam Pahlawan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, patriotisme, dan semangat pengabdian kepada generasi penerus.

“Jasa para pahlawan tidak akan pernah terlupakan. Semangat perjuangan mereka harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, menjaga persatuan, serta bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung yang semakin maju dan sejahtera,” ujar Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.

Menurutnya, peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung juga menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para pendahulu yang wajib dihargai dan dilanjutkan oleh seluruh elemen bangsa.

Melalui kegiatan ziarah dan tabur bunga ini, semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan diharapkan terus tumbuh.

Sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan, persatuan, dan mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung menuju masa depan yang lebih baik.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)