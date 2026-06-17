Polres Metro

Jajaran Polres Metro Patroli Dini Hari Guna Menjaga Kamtibmas Kondusif

Polres Metro terus mengintensifkan patroli malam guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan C3 di wilayah hukumnya, Selasa (16/6/2026). 

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Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
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Dokumentasi Polres Metro
PATROLI - Polres Metro terus mengintensifkan patroli malam guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan C3 di wilayah hukumnya, Selasa (16/6/2026).  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Metro - Jaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Metro terus mengintensifkan patroli malam guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan C3 (curat, curas, dan curanmor) di wilayah hukumnya, Selasa (16/6/2026). 

Kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin oleh personel gabungan, dengan menyasar titik-titik rawan kriminalitas, kawasan pemukiman, pusat keramaian, hingga jalur-jalur sepi yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Patroli dilaksanakan secara mobile maupun stasioner, terutama pada jam-jam rawan di malam hingga dini hari. 

Kapolres Metro, AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K menegaskan, peningkatan patroli malam merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas. 

“Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya pada malam hari, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan C3," ujarnya.

"Patroli ini juga sebagai bentuk pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga,” sambung AKBP Hangga. 

Selain patroli, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, seperti mengaktifkan kembali ronda malam dan segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan. 

Dengan adanya kegiatan patroli yang intensif ini, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kota Metro tetap kondusif serta masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
Polres Metro
Polda Lampung
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