Polres Lampung Selatan

Patroli Dialogis di PLTG Tarahan, Polisi Tingkatkan Pengamanan Kawasan Strategis

Jajaran Polsek Katibung, Polres Lampung Selatan patroli preventif di sejumlah objek vital menjaga stabilitas kamtibmas. 

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Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
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Dokumentasi Polres Lampung Selatan
PATROLI - Jajaran Polsek Katibung, Polres Lampung Selatan patroli preventif di sejumlah objek vital menjaga stabilitas kamtibmas.  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Selatan - Jajaran Polsek Katibung, Polres Lampung Selatan terus patroli preventif di sejumlah objek vital guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan PLTG MPP Tarahan, Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026). 

Patroli dimulai pukul 11.55 WIB itu dipimpin IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H., bersama AIPTU Supardi dan AIPTU Wendi.

Kegiatan dilakukan melalui patroli hunting dan sambang dialogis guna mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor (C3), serta berbagai potensi gangguan kamtibmas lainnya. 

Selain melakukan pemantauan di area sekitar pembangkit listrik, personel kepolisian juga berdialog dengan petugas keamanan dan pekerja untuk menyerap informasi terkait perkembangan situasi keamanan di lingkungan kerja. 

Kehadiran polisi di kawasan PLTG MPP Tarahan mendapat respons positif karena memberikan rasa aman bagi para pekerja yang menjalankan aktivitas operasional di salah satu objek vital nasional tersebut. 

IPTU Dita Hidayatullah mengatakan patroli rutin menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan energi masyarakat. 

"Kami hadir untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga serta mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas yang dapat menghambat aktivitas masyarakat maupun operasional objek vital," ujarnya. 

Menurut IPTU Dita, patroli dialogis juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat sehingga berbagai potensi permasalahan dapat diketahui lebih awal. 

"Melalui komunikasi yang baik, kami dapat menerima informasi secara cepat dari masyarakat maupun petugas keamanan sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan yang lebih besar," katanya. 

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang mencurigakan. 

"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap seluruh elemen masyarakat dan petugas keamanan dapat terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga situasi yang aman dan tertib," ujarnya. 

Selama kegiatan berlangsung, situasi di kawasan PLTG MPP Tarahan terpantau aman dan aktivitas operasional berjalan normal.

Patroli ini menjadi bagian dari komitmen Polsek Katibung dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang preventif, responsif, dan dekat dengan masyarakat guna menjaga kondusivitas wilayah Lampung Selatan.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)

Sumber: Tribun Lampung
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