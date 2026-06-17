Polres Lampung Utara

Polsek Sungkai Utara Tangkap Pelaku Penggelapan di PT Agro Bumi Mas

Jajaran Polres Lampung Utara menangkap pelaku penggelapan dalam jabatan yang terjadi di lingkungan PT Agro Bumi Mas (ABM). 

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Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
zoom-inlihat foto Polsek Sungkai Utara Tangkap Pelaku Penggelapan di PT Agro Bumi Mas
Dokumentasi Polres Lampung Utara
TANGKAP PELAKU PENGGELAPAN - Jajaran Polres Lampung Utara menangkap pelaku penggelapan dalam jabatan yang terjadi di lingkungan PT Agro Bumi Mas (ABM).  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Utara - Jajaran Reskrim Polsek Sungkai Utara, Polres Lampung Utara, Polda Lampung menangkap pelaku penggelapan dalam jabatan yang terjadi di lingkungan PT Agro Bumi Mas (ABM). 

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Jumat (12/6/2026) malam pukul 22.00 WIB setelah petugas menerima laporan terkait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan. 

Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si melalui Kasi Humas IPTU Herawati menjelaskan, perkara tersebut bermula ketika pihak perusahaan memperoleh informasi adanya dugaan pengambilan kawat tembaga oleh seorang karyawan. 

"Setelah menerima laporan, personel Polsek Sungkai Utara bersama pihak perusahaan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kawat tembaga yang diduga berasal dari lingkungan perusahaan," ujar IPTU Herawati, Senin (15/6/2026). 

Berdasarkan laporan polisi tanggal 12 Juni 2026, petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan sejumlah barang bukti lainnya di tempat tinggal terduga pelaku yang berada di area perusahaan. 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial SH (45), yang bekerja sebagai karyawan swasta. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 12 gulung kawat tembaga serta kabel PVC warna putih sepanjang 9 meter yang diduga merupakan barang milik perusahaan. 

Akibat peristiwa tersebut, PT Agro Bumi Mas mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp11.220.000. 

IPTU Herawati menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, personel langsung mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku serta mengamankan barang bukti yang ditemukan. 

"Terduga pelaku mengakui perbuatannya saat dilakukan pemeriksaan awal. Selanjutnya yang bersangkutan beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sungkai Utara guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya. 

Ia menambahkan, Polres Lampung Utara berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat maupun perusahaan. 

"Kami mengimbau seluruh masyarakat dan pihak perusahaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aset yang dimiliki serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana," tambah IPTU Herawati. 

Saat ini penyidik Polsek Sungkai Utara masih melakukan pendalaman dan melengkapi proses penyidikan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)

Sumber: Tribun Lampung
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