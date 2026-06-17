Polres Tulangbawang

Polres Tulangbawang Cek Kesiapan Pengamanan Kunker Presiden RI ke-7

Jamin kelancaran dan keamanan kunker Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Satlantas Polres Tulangbawang cek lokasi strategis, Rabu (17/6/2026).

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Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
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Dokumentasi Humas Polres Tulangbawang
CEK LOKASI STRATEGIS - Jamin kelancaran dan keamanan kunker Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Satlantas Polres Tulangbawang cek lokasi strategis, Rabu (17/6/2026). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang - Jamin kelancaran dan keamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Satlantas Polres Tulangbawang melaksanakan pengecekan lokasi strategis, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan dipimpin Kasatlantas Polres Tulangbawang AKP Ayu Tiara Kanchika, S.Tr.K., S.I.K., didampingi PS. KBO Sat Lantas Aiptu Fajar Nugraha dan PS. Kaurmintu Sat Lantas Aipda Petrayansyah.

Lokasi yang menjadi titik fokus pemeriksaan berada di Kampung DWT Jaya, Kecamatan Banjar Agung, yang direncanakan akan menjadi salah satu lokasi kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) PSI.

Kasatlantas Polres Tulangbawang, AKP Ayu Tiara Kanchika menjelaskan, pengecekan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan situasi lalu lintas serta memastikan jalur yang akan dilalui Presiden beserta rombongan dalam kondisi kondusif.

"Kami melakukan survei lapangan untuk memastikan kesiapan rute dan lokasi parkir kendaraan pendukung agar kegiatan RAKORDA PSI yang akan dihadiri Bapak Presiden nantinya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib," ujar AKP Ayu Tiara Kanchika di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut, ia menekankan pihak kepolisian berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh pihak terkait demi menyukseskan agenda kunjungan kenegaraan tersebut.

Pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan pun akan disiapkan secara matang guna meminimalisir potensi hambatan bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan pengecekan yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIB hingga selesai ini berjalan dengan aman dan lancar.

Hasil dari peninjauan ini nantinya akan dijadikan bahan laporan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengamanan lebih lanjut.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)

Sumber: Tribun Lampung
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