Momen-momen yang Mencuri Perhatian dalam Grammy Awards 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LOS ANGELES -- Ajang penghargaan industri musik dunia Grammy Awards 2017, yang digelar di Staples Center, Los Angeles, California, AS, pada Minggu (12/2/2017) waktu setempat, diwarnai beberapa hal yang mencuri perhatian.

Hal-hal itu terjadi ketika penyanyi asal Inggris Adele menerima penghargaan, band trash metal Megadeth dari AS meraih kemenangan, dan band heavy metal AS Metallica berduet dengan penyanyi Lady Gagadari AS.

Ada yang menganggap hal-hal itu mengharukan, mengecewakan, bahkan memalukan.

Kompas.com merangkum hal-hal menarik yang membuat mata terbelalak dan dahi berkerut.

1. Adele dan Beyonce

Sesaat setelah menyampaikan pidato kemenangannya sesudah album solonya, 25, dinobatkan menjadi Album of The Year, Adele mematahkan trofinya menjadi dua bagian.

Rupanya Adele tak sepenuhnya bahagia meraih penghargaan itu. Menurut ia, Beyonce lah, salah satu nomine lain kategori yang sama, yang lebih pantas menang, dengan album solo Lemonade-nya.

"Saya merasa bersyukur dan terhormat, tetapi artis dalam hidup saya adalah Beyonce dan album Lemonade-nya sangat monumental," tutur Adele sambil memegang trofinya.

Setelah itu, pelantun "Hello" tersebut melakukan aksi yang mengingatkan orang-orang pada salah satu adegan dalam film Mean Girls, ketika Lindsay Lohan mematahkan tiara Prom Queen miliknya untuk berbagi dengan temannya.

Berdiri di barisan tamu di depan panggung, Beyonce, yang mengenakan gaun merah dan didampingi suaminya, Jay Z, tampak menunjukkan wajah haru mendengar kata-kata Adele.

Dengan mata berkaca-kaca, Beyonce mengucap, "Thank you," dengan hanya menggerakkan bibir dan tanpa mengeluarkan suara.