Gorila Mengamuk, Perempuan Hamil Terkena Lemparan Kayu hingga Terkapar

Praline, gorila betina berusia 20 tahun penghuni kebun binatang Audobon, New Orleans.

NEW ORLEANS, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seekor gorila di kebun binatang New Orleans, AS melemparkan sebatang kayu ke arah pengunjung, mengenai kepalanya, hingga membuat dia terjatuh.

Sylvia Cressy (34), yang sedang hamil enam bulan, mengatakan, dia dan pengunjung lainnya berusaha kabur sebelum primata besar itu menyerang.

Namun, balok kayu itu tepat menghantam bagian belakang kepala Sylvia saat dia berbalik untuk melindungi wajahnya.

Staf kebun binatang Audobon menggambarkan insiden itu sebagai peristiwa yang mengerikan dan langsung menyelidiki mengapa gorila betina bernama Praline itu mengamuk.

"Semua orang mulai berlarian, jadi saya mencoba menutupi wajah saya dan berbalik. Tiba-tiba sesuatu menghantam kepala saya," kata Sylvia kepada stasiun televisi WWL TV.

"Saat balok kayu itu menghantam, saya seakan kehilangan kesadaran dan jatuh tertelungkup. Saat saya sadar, saya mengkhawatirkan nasib bayi saya," tambah dia.

Pihak kebun binatang menjelaskan, potongan kayu itu merupakan sebenarnya hanya berupa "mainan" berisi madu, kismis, dan makanan lainya untuk ketiga gorila di dalam kandang itu.

"Hewan-hewan yang ada di kebun binatang menerima benda-benda pengayaan tambahan setiap hari biasanya berupa makanan, benda untuk dimainkan, dan aktivitas yang dirancang agar hewan-hewan itu memiliki kesempatan mengeksresikan perilaku alaminya," demikian pernyataan kebun binatang.

"Benda yang dilemparkan itu merupakan potongan kayu dengan lubang kecil untuk mengambil makanan berupa madu dan kismis di dalamnya," tambah manajemen kebun binatang.

Manajemen kebun binatang menegaskan, keamanan pengunjung dan para hewan merupakan prioritas utama. Sehingga mereka langsung menggelar investigasi terkait insiden itu.

Sementara itu, Sylvia Cressy menghabiskan enam jam di dua rumah sakit usai srangan tersebut dan dia mengatakan tidak senang dengan perhatian yang diberikan pihak kebun binatang kepada dia.

Menurut manajemen kebun binatang, mereka sudah menyediakan ambulans untuk membawa Sylvia ke rumah sakit tetapi perempuan itu menolak.