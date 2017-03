Ini Kronologis Baku Tembak Densus 88 dan 4 Terduga Teroris di Cilegon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Tim Densus 88 Antiteror Polri melakukan penyergapan empat terduga teroris, yang menumpangi dua mobil di depan pabrik semen PT Merah Putih, Jalan Raya Cilegon Anyer, Ciwandan, Cilegon, Banten, Kamis (23/3/2017) siang.

Keempatnya, yakni Nanang Kosim alias NK, Abdul Majid alias AM, Achmad Supriyanto alias AS, dan Icuk Pamulang alias IP.

Seorang terduga teroris meninggal dunia terkena peluru polisi, lantaran melakukan perlawanan dengan tembakan, dan menabrak mobil petugas Densus 88 yang menghalau mobilnya.

"Iya, sempat ada tembakan dari mereka ke petugas sehingga membahayakan keselamatan petugas," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Menurut Boy, anggota kelompok itu, NK, menjadi target operasi tim Densus 88 karena terlibat beberapa tindak pidana terorisme.

Berikut, kronologi penyeragapan kelompok terduga teroris tersebut

- Mulanya, empat terduga teroris, NK, AM, AS, dan IP berangkat dari Anyer menggunakan dua mobil Avanza sekira pukul 12.00 Wib. NK dan AM dalam satu mobil. AS dan IP menumpangi satu mobil terpisah. Kedua mobil jalan beriringan.

- Sejumlah anggota tim Densus 88 dengan beberapa mobil membuntuti kedua mobil tersebut.

- Begitu memasuki Jalan Raya Cilegon Anyer Ciwandan, Cilegon, atau tepat di depan pabrik semen Merah Putih, laju kedua mobil terduga teroris melambat. Tim Densus 88 langsung bergerak dengan memotong laju kedua mobil tersebut.